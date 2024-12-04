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Полиция Грузии проводит обыски в офисах оппозиционных партий «Единое национальное движение» и «Коалиция за перемены», проинформировало агентство «Интерфакс», ссылаясь на местные СМИ.
Подчёркивалось, что сотрудники Министерства внутренних дел не стали впускать пришедших лидеров партий.
Ещё он сказал, что обыски — попытка руководства Грузии запугать оппозицию. Ника Мелия считает, что подобные действия властей страны станут причиной расширения протестов.
Ранее сообщалось, что слухи об отставке председателя «Грузинской мечты», экс-премьер-министра Ираклия Гарибашвили опровергли в правящей партии Грузии. Один из членов партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Гия Вольский подчеркнул, что этот «вопрос даже не рассматривается».
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«Полицейские производят обыски в офисах нескольких партий и неправительственных организаций», — обратил внимание один из лидеров «Коалиции за перемены», Ника Мелия.
Ещё он сказал, что обыски — попытка руководства Грузии запугать оппозицию. Ника Мелия считает, что подобные действия властей страны станут причиной расширения протестов.
Ранее сообщалось, что слухи об отставке председателя «Грузинской мечты», экс-премьер-министра Ираклия Гарибашвили опровергли в правящей партии Грузии. Один из членов партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Гия Вольский подчеркнул, что этот «вопрос даже не рассматривается».
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Ольга Енгалычева