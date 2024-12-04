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Полиция Грузии проводит обыски в офисах оппозиционных партий

Фото: iStock/ Derek Brumby

Фото: iStock/ Derek Brumby

Полиция Грузии проводит обыски в офисах оппозиционных партий «Единое национальное движение» и «Коалиция за перемены», проинформировало агентство «Интерфакс», ссылаясь на местные СМИ.
Подчёркивалось, что сотрудники Министерства внутренних дел не стали впускать пришедших лидеров партий.

«Полицейские производят обыски в офисах нескольких партий и неправительственных организаций», — обратил внимание один из лидеров «Коалиции за перемены», Ника Мелия.



Ещё он сказал, что обыски — попытка руководства Грузии запугать оппозицию. Ника Мелия считает, что подобные действия властей страны станут причиной расширения протестов.

Ранее сообщалось, что слухи об отставке председателя «Грузинской мечты», экс-премьер-министра Ираклия Гарибашвили опровергли в правящей партии Грузии. Один из членов партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Гия Вольский подчеркнул, что этот «вопрос даже не рассматривается».

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#оппозиция
Reuters: кандидат в президенты Румынии Джеорджеску выступит против помощи Украине
04 декабря 2024, 21:33

Фото: iStock/ starpik

Кандидат, который победил в первом туре президентских выборов в Румынии, Кэлин Джеорджеску собирается выступить против дальнейшего предоставления помощи Киеву, если сможет одержать окончательную победу в борьбе за пост лидера государства, передало агентство Reuters.
«Когда я стану президентом, то прекращу дальнейшую военную помощь Украине, потому что эффективность от предоставления Киеву финансирования Европейского союзом (ЕС) является крайне сомнительной (...) Румыния не обязана придерживаться обязательств НАТО по расходам на оборону (...) Как я могу согласиться на это? Это невозможно. Румыния и румынский народ на первом месте», — обратил внимание Кэлин Джеорджеску.

Кандидат на пост президента Румынии отметил, что в если его изберут, то «немедленное прекращение украинского конфликта станет приоритетом во внешней политике».

Ранее сообщалось, что на парламентских выборах в Румынии социал-демократы продолжают лидировать с 23,9% голосов. Примерно 10 тысяч человек баллотируются на должности в парламенте и сенате, но только 456 избираются в Конгресс.

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Кадыров заявил, что Маск не дарил ему Cybertruck, это была шутка
04 декабря 2024, 20:41

Рамзан Кадыров (kremlin.ru)

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Илон Маск не дарил ему электропикап Cybertruck. Глава региона так пошутил, проинформировало агентство ТАСС.
«Мне интересен сам Илон Маск, мне нравится его характер, манера жизни, как он ведет себя, его позиция жизненная, я люблю с ним подшучивать через соцсети. Машину он мне не подарил, машина не моя была — я эту шутку придумал и запустил», — сказал Рамзан Кадыров во время прямой линии.

Глава Чечни обратил внимание, что «следующая машина на подходе еще есть». Он подчеркнул, что на войне электропикапы Cybertruck не пригодятся. Рамзан Кадыров поделился, что такую машину отправили в зону проведения специальной военной операции и поставили пулемёт, но «тачка» оказалась непригодной для участия в боевых действиях. Он отметил, что «Патриот» лучше подходит для данных целей.

«Если мы Илона Маска чем-то обидели — просим извинений. Нам нравятся такие люди», — уточнил глава Чеченской республики.

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#сво
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Рябков призвал серьезно относиться к ядерной угрозе
04 декабря 2024, 19:30

Сергей Рябков (Фото: kremlin.ru)

В нынешнее непростое время не стоит недооценивать опасности реализации ядерного сценария. Ни у кого сейчас нет «дорожных карт», чтобы понять, какой именно порядок действий является правильным.
Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. В интервью CNN он пояснил, что никто не располагает какой-либо сложившейся культурой поведения или аналогиями, чтобы понять, как именно следует себя вести в сложившейся ситуации.

В то же время, по мнению дипломата, нынешнее положение отличается от того, которое сложилось во время Карибского кризиса в 1962 году. Тогда риски ядерной катастрофа, по мнению Рябкова, были самыми острыми. Те события поставили весь мир перед лицом ядерной войны, но в конечном итоге оказали большое влияние на пути решения спорных политических ситуаций.

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#мид
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#опасность
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#мир
#рф
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Путин опроверг слова Трампа о 100% пошлинах для тех, кто не использует доллар
04 декабря 2024, 18:49

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин знает о словах выигравшего выборы президента США Дональда Трампа, который якобы угрожал ввести санкции против тех, кто не будет пользоваться долларом в расчетах. Глава российского государства на форуме ВТБ «Россия зовет» заявил, что республиканец так не говорил.
«Он говорил, что если кто-то будет запрещать использовать доллар, ограничивать его, он будет соответствующим образом реагировать. Это не одно и то же. Одно дело запрещать использовать доллар, другое дело его не использовать», — обратил внимание президент Российской Федерации.

Владимир Путин отметил, что избранный президент четыре года не был в Белом доме. За этот период время, как уточнил российский лидер, произошёл ряд изменений в экономике в мировой и американской.

Преемники Дональда Трампа, его политические противники предприняли достаточно много действий, чтобы подорвать фундаментальные основы доллара как мировой резервной валюты, подчеркнул президент Российской Федерации.

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Путин: Запад пытался нанести стратегическое поражение экономике России
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#дональд трамп
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Путин рассказал историю про рыбака в Германии и «грязь с востока»
04 декабря 2024, 18:33

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

На инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» президент РФ Владимир Путин рассказал историю про рыбака в Германии, когда комментировал ситуацию в немецком бизнесе, проинформировал РБК.
Даннуют историю глава российского государства услышал от сослуживца — он встретил в Германии пожилого рыбака. Мужчина спросил у немца, ловится ли рыба, и тот пожаловался на скудный улов. Рыбак обвинил во всём восточный ветер. Сослуживец Владимира Путина сказал, что «вся грязь с востока».

«Я к чему это вспомнил? К тому, что теперь с востока все лучше, чем с запада. Посмотрите на условия, которые создаются для немецкой экономики со стороны России и со стороны ваших традиционных союзников и партнеров, сейчас мы говорим только о бизнес-среде», — обратил внимание президент Российской Федерации.

Ранее Владимир Путин объявил, что страны Запада повели себя как ненадёжные партнёры и пытались нанести РФ стратегическое поражение, в том числе в экономике.

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Минобороны ФРГ опровергло обстрел вертолёта ракетами с российского судна
04 декабря 2024, 18:15

Фото: istockphoto/AVZimovskoy

Министерство обороны ФРГ не подтверждает информацию Berliner Zeitung и DPA о том, что вертолёт бундесвера якобы обстреляли сигнальными ракетами с российского судна в Балтийском море.
Об этом заявил журналистам официальный представитель военного ведомства в ходе брифинга кабинета министров. Он добавил, что нарушения либо простые недоразумения на море или в воздушном пространстве периодически случаются, и в таких случаях важно, чтобы военно-морские и военно-воздушные силы реагировали здраво и не допускали эскалации ситуации.

Ранее немецкие СМИ со ссылкой на источник в Брюсселе рассказали об инциденте в Балтийском море, в ходе которого моряки с российского судна якобы обстреляли немецкий военный вертолёт сигнальными ракетами. Об этом случае также, по утверждению журналистов, упомянула глава МИД ФРГ Анналена Бербок в кулуарах министерского саммита НАТО.

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#нато
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Путин раскритиковал гостя из Германии за вопрос на английском языке
На форуме ВТБ Путин ответил гостю из Германии на немецком языке
04 декабря 2024, 17:35

Президент РФ Владимир Путин (фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

На инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» президент России Владимир Путин ответил на реплику гостя из Германии, который обратился к нему с вопросом на английском языке, а не на немецком.
Президент отметил, что самое главное — это уровень суверенитета.
«Говорите по-немецки! Что вы мне на английском вопросы задаете? Главное — уровень суверенитета», — сказал глава России.
После замечания Путина руководитель инвестиционной компании Германии вновь обратился к главе России, но уже на своём родном языке.
«Наш гость сказал, что его предупредили, что нет переводчика с немецкого. Ну а я ответил, что вопрос даже не в переводчике, вопрос в суверенитете», — добавил Путин.
Он также вспомнил, как однажды присутствовал на дне рождения бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в Ганновере. Там все гости общались на английском языке.
«Даже хор девочек Ганновера исполнял песни на английском языке. Стыдно! Вот в чем все дело. Уровень суверенитета должен быть внутри. Отсюда все начинается», — подчеркнул президент.

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В России оценили план советника Трампа по Украине
Политолог Брутер: план советника Трампа по Украине противоречит условиям Путина
04 декабря 2024, 17:29

Фото: iStock/Jakub Laichter

План Кита Келлога, назначенного советником избранного президента США Дональда Трампа по вопросам Украины, полностью противоречит условиям президента России Владимира Путина. Об этом заявил эксперт в Международном институте гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, Москва рассчитывает на полное урегулирование украинского конфликта и его причин, в то время как Келлог хочет прекращения огня.
«План Кита выгоден Трампу. Поэтому он и назначает Келлога на эту должность. Он хочет сторговаться с Путиным, ничего ему не давая, а просто давая обещания», — отметил эксперт в беседе с Pravda.ru.
Тем временем политолог-американист Малек Дудаков, комментируя статью Reuters о том, что план Трампа по Украине не встретит поддержки от Европы и Киева, заявил, что ситуация сможет стать яснее лишь после инаугурации 47-го президента США.
«Что касается Трампа, то для него, конечно, вопрос Украины не является принципиально важным. Он постарается это всё довольно быстро разрешить, предложит какой-то мирный план, который будет устраивать Россию, скорее всего. Не факт то, что получится быстро договориться, но я вполне допускаю, что переговорный трек стартует ближе к весне 2025 года», — пояснил он в комментарии для RT.
При этом Дудаков подчеркнул, что Трампу действительно нет дела до мнения стран Европы в этом вопросе, так как он не считает их полноценными участниками и субъектами конфликта.

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Путин выразил надежду на заключение стратегического соглашения с Ираном
04 декабря 2024, 17:27

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на заключение договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве России и Ирана. Предполагается, что документ будет подписан в ходе предстоящего визита в Москву президента Ирана Масуда Пезешкиана.
Двусторонние отношения между Россией и Ираном продолжают успешно развиваться, констатирует РИА Новости. В октябре 2024 года, находясь с визитом в Таджикистане, российский президент после встречи с Пезешкианом заявил, что отношения между Россией и Ираном носят приоритетный характер и продолжают развиваться.

Новый договор способен задать новые параметры в развитии совместных инфраструктурных и логистических проектов, включая коридор Север – Юг. По мнению экспертов, главный акцент в сотрудничестве Москва и Тегеран сделают на топливно-энергетический комплекс и нефтехимическую отрасль.

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