Премьер-министр Франции Лекорню подал прошение об отставке
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал президенту республики прошение об отставке. Об этом сообщает газета Le Figaro.
Глава государства удовлетворил эту просьбу. Соответствующий указ уже подписали. Теперь правительство страны будет работать в режиме исполнения обязанностей до того момента, когда президент назначит нового премьер-министра и сформирует новую администрацию.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню отказался от планов своего предшественника Франсуа Байру по отмене праздничных выходных в День Победы 8 мая и Пасхальный понедельник.
Напомним, что Франция столкнулась с бюрократией при переброске войск в страны НАТО.
