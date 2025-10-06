Меркель обвинила Польшу и страны Прибалтики в начале СВО

06 октября 2025, 11:24

Ангела Меркель (Фото: www.kremlin.ru)

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Польша, Эстония, Латвия и Литва сорвали дипломатические переговоры с Россией в 2021 году. По её мнению, это косвенно повлияло на начало военного конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Bild.





Меркель пояснила, что в июне 2021 года она почувствовала: российский президент Владимир Путин больше не воспринимает минские соглашения всерьёз. Поэтому она предложила создать новый формат для прямых переговоров с Путиным от имени Европейского союза.

«Некоторые это не поддержали. В первую очередь, страны Балтии, но и Польша была против», — заявила она.