Меркель обвинила Польшу и страны Прибалтики в начале СВО
Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Польша, Эстония, Латвия и Литва сорвали дипломатические переговоры с Россией в 2021 году. По её мнению, это косвенно повлияло на начало военного конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Bild.
Меркель пояснила, что в июне 2021 года она почувствовала: российский президент Владимир Путин больше не воспринимает минские соглашения всерьёз. Поэтому она предложила создать новый формат для прямых переговоров с Путиным от имени Европейского союза.
«Некоторые это не поддержали. В первую очередь, страны Балтии, но и Польша была против», — заявила она.Как отметила экс-канцлер, эти страны опасались, что не смогут выработать единую политическую линию в отношении России. Меркель связала начало военного конфликта на Украине с провалом этой попытки дипломатического урегулирования и со своим уходом с поста канцлера.
