Норвегия заработала более $115 млрд на вытеснении из Евросоюза газа из России

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Норвегия заработала 115 миллиардов долларов, вытеснив российский газ из Евросоюза, проинформировало агентство РИА Новости со ссылкой на посла в Осло Николая Корчунова.
По информации Николая Корчунова, власти Норвегии приняли решение присоединиться к большинству пакетов антироссийских санкций. Дипломат обратил внимание, что это имело неоднозначные последствия для экономики Норвегии.
Ранее Российская Федерация и Норвегия согласовали правила и условия пользования рыбными ресурсами в Норвежском и Баренцевом морях. После 2022 года рыболовство — одна из немногих отраслей, где страны Североатлантического альянса (НАТО) могут заключать соглашения с Россией.
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«С одной стороны, норвежцы солидно заработали на вытеснении российского газа в Европе, обеспечив себе из-за высоких цен более 115 млрд долларов сверхдоходов. С другой стороны, Осло пошел на демонтаж двусторонних торгово-экономических отношений», — уточнил Николай Корчунов.
Ранее Российская Федерация и Норвегия согласовали правила и условия пользования рыбными ресурсами в Норвежском и Баренцевом морях. После 2022 года рыболовство — одна из немногих отраслей, где страны Североатлантического альянса (НАТО) могут заключать соглашения с Россией.
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Ольга Енгалычева