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Норвегия заработала более $115 млрд на вытеснении из Евросоюза газа из России

Фото: iStock/ Fotonen

Фото: iStock/ Fotonen

Норвегия заработала 115 миллиардов долларов, вытеснив российский газ из Евросоюза, проинформировало агентство РИА Новости со ссылкой на посла в Осло Николая Корчунова.
По информации Николая Корчунова, власти Норвегии приняли решение присоединиться к большинству пакетов антироссийских санкций. Дипломат обратил внимание, что это имело неоднозначные последствия для экономики Норвегии.

«С одной стороны, норвежцы солидно заработали на вытеснении российского газа в Европе, обеспечив себе из-за высоких цен более 115 млрд долларов сверхдоходов. С другой стороны, Осло пошел на демонтаж двусторонних торгово-экономических отношений», — уточнил Николай Корчунов.



Ранее Российская Федерация и Норвегия согласовали правила и условия пользования рыбными ресурсами в Норвежском и Баренцевом морях. После 2022 года рыболовство — одна из немногих отраслей, где страны Североатлантического альянса (НАТО) могут заключать соглашения с Россией.

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#евросоюз
#ес
#санкции
#россия
«Аэрофлот» впервые в России будет использовать самолёты в «мокром» лизинге
30 ноября 2024, 11:36

Фото: istockphoto/umenie

«Аэрофлот» официально сообщил о первой в России сделке «мокрого» лизинга самолётов. Авиакомпания возьмёт в аренду три широкофюзеляжных Airbus A330 вместе с экипажами у авиакомпании iFly.
Об этом сообщили в телеграм-канале Росавиации. С учётом арендованных бортов число самолётов А330 в авиапарке «Аэрофлота» достигнет 15. На первом этапе авиаперевозки на этих самолётах будут выполняться между Москвой и Владивостоком, Петропавловском-Камчатским, Хабаровском и Южно-Сахалинском.

По словам главы Росавиации Дмитрия Ядрова, такой формат аренды способствует быстрому расширению авиапарка, особенно в периоды повышенного спроса или при запуске новых направлений.

Справка: «мокрый» лизинг (англ. wet leasing) — это вид лизинга, при котором лизингодатель обязуется производить ремонт и техническое обслуживание оборудования за свой счёт.

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#счёт
#аэрофлот
#самолёты
#аренда
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На Украине вступил в силу закон о повышении налогов
30 ноября 2024, 01:35

Фото: istockphoto/ Pannipa Tansout

Военное сбор в Украине был увеличен с 1,5% до 5%, а банковский подоходный налог – до 50%, что привело к снижению доходов украинцев и закрытию предприятий, сообщает РИА Новости.
Закон о повышении налогов вступает в силу 30 ноября. Как заявил глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко, принимаются меры по пополнению источников финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Закон о повышении налогов на Украине для всех категорий граждан, кроме военных, был принят в первой половине октября. Теперь все физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, должны будут оплачивать «военный сбор» в государственную казну по повышенной ставке.

Министр финансов Марченко ранее утверждал, что за счет этой «необходимой и вынужденной» меры можно будет покрыть увеличение дефицита бюджета страны.

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#налоги
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#украина
#всу
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Подмосковному хозяйству предоставили землю под овцеводческую ферму
29 ноября 2024, 22:11

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фермерскому хозяйству «Зерно и Мясо» предоставят в аренду без торгов два земельных участков общей площадью более 34,5 га под строительство фермы для разведения овец. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Правительство Подмосковья заключило соглашение с главой хозяйства. Участки расположены в городском округе Ступино. Объём инвестиций превысит 58 млн рублей. На территории фермы планируется построить овчарню, хранилище сена и соломы, складские помещения, обустроить силосные ямы. На начальном этапе планируется приобрести 110 голов мелкого рогатого скота», – говорится в сообщении.
Завершить реализацию инвестпроекта рассчитывают в сентябре 2027 года. Ввод овцеводческой фермы в эксплуатацию позволит создать 30 рабочих мест.

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#подмосковье
#московская область
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Центробанк: Падение цен на нефть может создать сложности для экономики России
29 ноября 2024, 16:23

Фото: istockphoto/Diy13

Текущие уровни цен на нефть не вызывают никаких рисков для финансовой стабильности России. Однако если цена упадёт ниже 60 долларов за баррель, как заложено в бюджет, это может создать определённые трудности для экономики страны и финансового рынка.
Об этом говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России. Неблагоприятные изменения, связанные со значительным падением нефтяных цен, возможны из-за того, доля нефтяных доходов в экспорте достаточно высока. Пока ситуация, с учётом существующей цены, стабильна, отметили специалисты регулятора.

Что касается цен на другие традиционные товары российского экспорта, например, природный газ, уголь, металлы, удобрения, но они находятся на своём приемлемом уровне, хотя и снизились относительно показателей 2021 - 2023 годов.

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#нефть
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В Дубне будут производить новые антибиотики для лечения тяжёлых инфекций
29 ноября 2024, 14:37

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «Алтегра» в ближайшее время запустит в особой экономической зоне «Дубна» производство семи новых антибиотиков, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Там напомнили, что компания является одним из крупнейших российских фармпроизводителей.
Лекарства для лечения тяжёлых инфекционных заболеваний будут поставлять в больницы по всей стране.
«Одно из главных направлений деятельности предприятия – производство не просто антибиотиков широкого спектра действия, а препаратов для лечения сепсиса, тяжёлых внебольничных и внутрибольничных инфекций. Сейчас она производит 21 препарат, в том числе импортозамещающие. Ещё семь новых антибиотиков находятся в разработке», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что в этом году «Алтегра» создала на предприятии в ОЭЗ «Дубна» более 60 новых рабочих мест и планирует увеличить производственные площади.
«Мы успешно работаем в Дубне с 2021 года. Нас привлекает синергия из четырёх составляющих ОЭЗ. Это налоговые льготы и преференции для резидентов, а также льготы для новых инвестпроектов, реализуемых в Подмосковье. Добавим к этому опытную управляющую компанию, которая организовала работу территории с льготным режимом. Социальная инфраструктура наукограда тоже очень привлекательна», – сказала гендиректор АО «Алтегра» Ольга Турчанинова.
Созданные условия помогают наращивать темпы и объёмы производства. В этом году «Алтегра» выпустила более 3 млн флаконов лекарств. Продукция поставляется во все страны СНГ. В планах – выход на рынки Монголии, Камбоджи, Китая и ОАЭ. Производственные мощности позволяют выпускать до 20 млн упаковок в год.

В числе импортозамещающих препаратов компании – «Микафуцид» для лечения грибковых инфекций, «Лансон-АФ» для терапии желудочно-кишечных кровотечений, профилактики и лечения стресс-индуцированных поражений слизистой верхних отделов ЖКТ.

В этом году компания приступила к производству антибактериального препарата «Азактер-АФ», а раннее – антибиотиков широкого спектра действия.

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Молдавии придётся обратиться к ЕК в случае остановки транзита газа через Украину
29 ноября 2024, 09:06

Фото: istockphoto/Yakobchuk

Молдавии придётся обратиться к Еврокомиссии с просьбой о помощи в поиске компромиссного решения для обеспечения стабильного газоснабжения страны. Это произойдёт, если Украина прекратит транзит российского газа.
Об этом в эфире телеканала Е4 заявил вице-председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан. По его словам, главными рисками прекращения поставок газа через Украину являются отказ Киева продлевать транзитный договор и конфликт на территории соседней страны.

Кроме возможного обращения к Еврокомиссии ради поиска приемлемого решения по газу, представитель компании допустил поиск Молдавией способа обеспечить альтернативные поставки газа через трансбалканский коридор. По словам Чебана, без соглашений между «Газпромом», «Нафтогазом Украины» и операторами газотранспортных систем без голубого топлива рискуют остаться страны ЕС и Приднестровье.

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#газ
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Россиянам рассказали самый выгодный срок действия вклада
Эксперт Мехтиев: на сегодняшний день вклад выгоднее всего делать на 7-8 месяцев
29 ноября 2024, 04:36

Фото: iStock/Professor25

После повышения ключевой ставки Центрального банка наблюдается увеличение процентных ставок по депозитам для физических лиц. Банковские предложения становятся всё более привлекательными по ставкам и срокам действия. Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев выделил самый выгодный период действия банковского вклада в настоящее время — срок от 7 до 8 месяцев.
В беседе с агентством «Прайм» Мехтиев объяснил, почему свободные средства не стоит размещать на слишком долгий срок.

«Если инфляция не пойдет вниз, то вверх пойдет ключевая ставка. Тогда депозиты станут еще выгоднее», — сказал он.
Более того, многие банки дают самые высокие ставки именно на 7-8 месяцев, редко где можно найти аналогично высокую ставку сроком на год. В результате делать банковский вклад на слишком долгий срок невыгодно.

«Во времена, когда инфляция стабильна и ключевая ставка стоит на одном и том же уровне долго, ставка по депозитам почти всегда находится в зависимости от срока самого депозита. Дольше срок – выше ставка, меньше срок – ниже ставка», — уточняет финансист.
При этом сумму, равную шести месяцам, лучше положить на сберегательный счет, желательно такой, по которому проценты на остаток начисляются ежедневно.

Ранее «Радио 1» сообщало о том, что россиянам пора привыкать к ослабленному курсу рубля, в 2025 году он вряд ли сильно изменится, и о причинах для такого прогноза.

Также управляющий активами инвестиционной компании «CRESCO FINANCE» Дмитрий Михеев в беседе с «Радио 1» ответил на главные вопросы о повышении курса доллара и девальвации рубля на рынке, сделав глубокий прогноз на будущий год.

28 ноября аналитик Буйволов раскрыл, стоит ли ждать доллар по 200 рублей в 2025 году, а инвестор Сидоров назвал причины роста цен на кофе.

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#инфляция
#счёт
#вклады
#деньги
#экономика
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В Подмосковье наградили обладательниц премии «Нежный Грант 2024»
28 ноября 2024, 20:40

Фото: Инесса Грушко

Названы победительницы IV Межрегиональной премии «Нежный Грант 2024» для предпринимателей. Финал состоялся в Доме правительства Московской области, рассказали в пресс-службе Мининвеста региона.
В финал конкурса вышли 22 участницы, а гостями мероприятия стали более 200 человек.
«Сегодня в Московской области на сектор МСП приходится 30% экономики региона. Более 40% от общего числа индивидуальных предпринимателей и самозанятых в Подмосковье – женщины. Бизнес-леди успешно реализуют и социальные проекты, и проекты в сфере образования, услуг и другие. Премия «Нежный грант» – не только площадка для обмена опытом, но и катализатор дальнейшего развития бизнес-проектов», – сказала на церемонии награждения победительниц зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Победительницами премии стали Елена Мартынова из Фрязина с проектом Монтессори-центр «Жемчужинки», Анна Старостина из Раменского с проектом «Раменские ириски» и Ольга Разепова из Воронежа с проектом «Разепова фит-фэмэли». Все они получили гранты по 100 тыс. рублей.

Жюри также определило победительниц в пяти специальных номинациях и в категории фотографов. В номинации «Многодетная бизнес-мама» победила Ирина Островская из Домодедова с проектом «Готовые ландшафтные решения». В этом году она также стала призёром федеральной программы «Мама-предприниматель».

Найти имена всех лауреатов премии можно на сайте.

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#подмосковье
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#самозанятые
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#награды
#дпмо
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Эффект от нацпроекта «Производительность труда» в Подмосковье превысил 9 млрд рублей
Эффект нацпроекта «Производительность труда» в Подмосковье составил 9 млрд
28 ноября 2024, 20:16

Фото: Инесса Грушко

Экономический эффект от реализации нацпроекта «Производительность труда» на предприятиях Московской области уже превысил 9 млрд рублей.
Подмосковье выполнило все его цели. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Зампред выступила пленарном заседании форума «Производительность труда и наставничество-2024» и подвела итоги нацпроекта. Форум проходит в Московской области на базе Мастерской управления «Сенеж».
«Подмосковье участвует в проекте «Производительность труда» с 2019 года. За это время к участию были привлечены 280 промышленных предприятий. Около 50 из них реализуют проекты по обеспечению технологического суверенитета страны. Суммарный экономический эффект компаний-участников уже превысил 9 млрд рублей. Результат достигнут за счёт сокращения производственных издержек, повышения скорости и эффективности производственных процессов», – пояснила Зиновьева.
По её словам, ещё 25 предприятий Московской области выразили желание присоединиться к национальному проекту в 2025 году. Зампред напомнила, что для поддержки предприятий-участников в реализации нацпроекта в Подмосковье был создан Региональный центр компетенций Московской области.

Мероприятия национального проекта по производительности труда будут продолжены и расширены в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Продолжит деятельность Федеральный центр компетенций, будет расширяться работа региональных центров.

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#подмосковье
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
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#екатерина зиновьева
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