Меркель объяснила важность контактов с Путиным

Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)
Контакты с президентом России Владимиром Путиным были необходимы, чтобы не допустить кризисной ситуации, которая в конечном итоге привела к конфликту на Украине. Об этом сообщила экс-канцлер Германии Ангела Меркель, слова которой приводит издание Tagesspiegel.
Политик отметила, что Путина при новом миропорядке после окончания холодной войны нужно было приобщить к всеобщему процветанию. Этому поспособствовать проект газопровода «Северный поток-2». В результате эта попытка всё же оказалась провальной, но она не является ошибкой.
Меркель добавила, что приложила все возможные силы, чтобы предотвратить развивающуюся в настоящее время ситуацию.
Накануне издание Die Zeit опубликовало выдержки из мемуаров экс-канцлера, в которых она писала, что поражена уверенностью Путина в своей правоте и его желанием уважительного отношения к себе.
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Меркель добавила, что приложила все возможные силы, чтобы предотвратить развивающуюся в настоящее время ситуацию.
Накануне издание Die Zeit опубликовало выдержки из мемуаров экс-канцлера, в которых она писала, что поражена уверенностью Путина в своей правоте и его желанием уважительного отношения к себе.
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Анастасия Чинкова