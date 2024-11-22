В Германии заявили о «громкой пощечине» Шольцу и Бербок

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Решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вызвало резкую критику немецкого правительства. Депутат бундестага и глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт назвала это «громкой пощечиной» канцлеру Олафу Шольцу и министру иностранных дел Анналене Бербок, передает ТАСС.
«Что еще нужно, чтобы правительство ФРГ прекратило пособничество военным преступлениям правительства Нетаньяху в Газе?», — возмутилась Вагенкнехт в X (ранее Twitter).Вагенкнехт подчеркнула, что Германия поставляет почти половину оружия израильской армии и поставила вопрос о прекращении этого сотрудничества. По ее мнению, немецкое правительство должно отказаться от поддержки «военных преступлений правительства Нетаньяху в Газе» и ввести эмбарго на поставки вооружений.
Политик заявила, что подобное решение давно назрело и поставила под сомнение текущую внешнюю политику Берлина.
Ранее «Радио 1» писало, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта
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