Меркель поделилась советом по общению с Трампом

Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)
Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель рассказала о том, как европейским политикам общаться с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом информирует Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По ее словам, при новом американском лидере Европа должна объединиться и действовать более напористо в отношениях с Вашингтоном. Экс-канцлер отметила, что изменить Трампа не удастся, однако ему можно отвечать.
Республиканская партия защищает законные интересы Соединенных Штатов, добавила Меркель.
Напомним, инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится в понедельник, 20 января. Церемонию посетят десятки финансовых магнатов, политических деятелей и иные влиятельные лица.
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Республиканская партия защищает законные интересы Соединенных Штатов, добавила Меркель.
Напомним, инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится в понедельник, 20 января. Церемонию посетят десятки финансовых магнатов, политических деятелей и иные влиятельные лица.
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Екатерина Коршунова