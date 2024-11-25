Меркель посоветовала Западу не забывать о пугающем ядерном арсенале России

Ангела Меркель (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)
Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны Запада и их лидеров признать ядерный арсенал России. Она охарактеризовала его как «пугающий».
Такую оценку ядерному потенциалу России политик дала в интервью телеканалу ВВС. Бывшая глава немецкого правительства подчеркнула, что европейские страны должны сделать всё возможное для того, чтобы предотвратить применение ядерного оружия.
Ранее экс-канцлер выразила сомнение в том, что конфликт на Украине может быть решён военным путём. Она также считает, что Киев не может самостоятельно принять решение о начале мирных переговоров с Россией.
Читайте также:
Меркель усомнилась в военном решении украинского конфликта
Меркель предостерегла Украину от самоличного решения по переговорам с Россией
Меркель объяснила важность контактов с Путиным
«Мы не должны поддаваться страху, но мы также должны признать, что Россия является крупнейшей или, наряду с США, одной из двух крупнейших ядерных держав в мире», — сказала Меркель.
Ранее экс-канцлер выразила сомнение в том, что конфликт на Украине может быть решён военным путём. Она также считает, что Киев не может самостоятельно принять решение о начале мирных переговоров с Россией.
Читайте также:
Меркель усомнилась в военном решении украинского конфликта
Меркель предостерегла Украину от самоличного решения по переговорам с Россией
Меркель объяснила важность контактов с Путиным
Александр Бойцов