Меркель усомнилась в военном решении украинского конфликта

Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила сомнения в том, что конфликт на Украине будет разрешен военным путем. Об этом она рассказала в интервью Times.
«Я уверена, что в определенный момент, и сейчас отвечающие за это люди должны определить этот момент, нам будет нужен диалог. Чисто военного решения не будет», – заявила Меркель.
В то же время она добавила, что поддерживает нынешнее правительство Германии и Европейский Союз в вопросе помощи Украине.
Ранее верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что переговоры между Москвой и Вашингтоном по Украине неизбежны. Он объяснил это победой Дональда Трампа на президентских выборах в США.
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Александр Климов