Меркель предостерегла Украину от самоличного решения по переговорам с Россией

Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)
Украина не должна одна принимать решение о начале переговоров с Россией по завершению конфликта. Об этом бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью газете Corriere della Sera.
По мнению Меркель, многие государства, которые оказывают поддержку Украине, должны вместе с ней решать, когда можно обсуждать с РФ дипломатическое решение украинского противостояния. Бывший канцлер отметила, что Киев не может сделать это в одиночку.
Меркель добавила, что не стала отказываться от «Северного потока — 2», руководствуясь экономическими интересами Берлина. Сегодня можно увидеть, какие последствия несет для ФРГ высокая стоимость энергоносителей, подчеркнула бывший канцлер.
Меркель заключила, что исходя из политических соображений она была готова поддерживать экономические связи с Россией, указав, что использовала «дипломатию» и «принцип сдерживания» для выстраивания данных отношений.
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Меркель добавила, что не стала отказываться от «Северного потока — 2», руководствуясь экономическими интересами Берлина. Сегодня можно увидеть, какие последствия несет для ФРГ высокая стоимость энергоносителей, подчеркнула бывший канцлер.
Меркель заключила, что исходя из политических соображений она была готова поддерживать экономические связи с Россией, указав, что использовала «дипломатию» и «принцип сдерживания» для выстраивания данных отношений.
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Екатерина Коршунова