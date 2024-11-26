Меркель рассказала об опоздании Путина на саммит из-за любимой марки пива

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Сегодня, 26 ноября, вышли мемуары бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель под названием «Свобода». В них она, в частности, поделилась воспоминаниями о том, как президент РФ Владимир Путин опоздал на 33-й саммит тогда ещё «Большой восьмёрки» (G8).
Эта встреча лидеров стран проводилась в 2007 году в немецком Хайлигендамме, напоминает РБК. По словам Меркель, операторы были рады запечатлеть глав государств во время оживлённой беседы. Не хватало только Владимира Путина.
По её словам, российский лидер опоздал на встречу на 45 минут. Она спросила, что стало причиной этой задержки.
Перед саммитом президент России попросил, чтобы ему в номер доставили ящик его любимого пива, с которым он познакомился ещё в 1980-е годы, когда был резидентом КГБ в Дрездене.
По словам экс-канцлера ФРГ, больше всего удовольствия российскому лидеру могло доставить то, что президент США ждал его вместе с остальными.
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«Если и есть что-то, чего я терпеть не могу, так это опоздание. Внешне я выражала спокойствие и продолжала беседовать с остальными, но внутри я кипела», — вспоминает Меркель.
По её словам, российский лидер опоздал на встречу на 45 минут. Она спросила, что стало причиной этой задержки.
«Это ваша вина, точнее вина Radeberger (знаменитая марка немецкого пива премиум-класса - прим. ред.)», — ответил Путин.
Перед саммитом президент России попросил, чтобы ему в номер доставили ящик его любимого пива, с которым он познакомился ещё в 1980-е годы, когда был резидентом КГБ в Дрездене.
«Конечно, другого выбора, кроме как выпить, не было», — сказал тогда Путин с усмешкой, вспоминает Меркель.
По словам экс-канцлера ФРГ, больше всего удовольствия российскому лидеру могло доставить то, что президент США ждал его вместе с остальными.
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Александр Бойцов