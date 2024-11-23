Медведев объяснил, как быстро закончить конфликт на Украине

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Вооруженный конфликт на Украине завершится без издержек для всего мира, если НАТО перестанет его раздувать. Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya сообщил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, если Североатлантический альянс (НАТО) «встанет на реальную почву, то этот конфликт можно завершить без всяких издержек для человечества».
Так зампред Совбеза РФ прокомментировал вопрос о реальности применения ядерного оружия в ходе конфликта на Украине. Слова Медведева прозвучали на фоне применения баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
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Так зампред Совбеза РФ прокомментировал вопрос о реальности применения ядерного оружия в ходе конфликта на Украине. Слова Медведева прозвучали на фоне применения баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
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Екатерина Коршунова