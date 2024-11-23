В США раскрыли сюрприз, который готовится Трампу по Украине

Фото: РИА Новости/Стрингер
Конгресс США в преддверии возвращения Дональда Трампа в Белый дом работает над поправками к закону о помощи Украине, чтобы новый президент не смог ее отменить. Об этом информирует издание The Hill.
Проукраинские законодатели в Демократической и Республиканских партиях работают над тем, чтобы основные положения, которые касаются поддержки Киева, были приняты к январю следующего года. Уточняется, что данные шаги совершаются в связи с тем, что продолжение помощи Украине находится под угрозой.
Согласно информации издания, если закон примут, то Трамп будет обязан постоянно запрашивать военную и экономическую поддержку Киева.
Ранее Владимир Зеленский допустил возможность поражения страны в случае прекращения военной помощи со стороны США. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Согласно информации издания, если закон примут, то Трамп будет обязан постоянно запрашивать военную и экономическую поддержку Киева.
Ранее Владимир Зеленский допустил возможность поражения страны в случае прекращения военной помощи со стороны США. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова