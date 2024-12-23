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Евросоюз пытается удержать интерес США к украинскому кризису, чтобы усложнить будущие переговоры между Вашингтоном и Москвой. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.
«В ЕС пытаются удержать американцев втянутыми в украинский кризис. Они хотят, чтобы от Трампа к Путину поступило сложное предложение, которое тот отвергнет, а потом они укажут на это Трампу, чтобы настаивать на продолжении боевых действий», — рассказал эксперт в ходе эфира YouTube-канала Duran.Ранее «Радио 1» сообщало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о проигрыше Евросоюза в конфликте на Украине. Данный факт в ЕС отрицают. Подобные действия Орбан сравнил с романом Джорджа Оруэлла «1984».
Также турецкий политолог Энгин Озер рассказал, что избранный президент США Дональд Трамп и глава России Владимир Путин лишат Украины членства в НАТО. Взамен Киев приблизят к членству в ЕС.
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