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Ушаков высказался о возможном визите Шольца в Россию

Ушаков: Путин и Шольц не обсуждали визит канцлера в Россию
Олаф Шольц (фото: kremlin.ru)

Олаф Шольц (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц не поднимали вопрос об организации визита немецкого политика в Москву в ходе телефонного разговора. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в беседе с РИА Новости.


Ушаков подчеркнул, что комментариев по поводу беседы Путина и Шольца было много. При этом вопрос визита канцлера ФРГ в Москву в ходе разговора не поднимался.

15 ноября Путин и Шольц впервые за почти два года провели телефонный разговор. В правительстве Германии отметили, что во время беседы канцлер призвал российского президента к переговорам с Украиной для достижения справедливого и долгосрочного мира.

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#политика
В Госдуме заявили об угрозе для Приднестровья
Депутат Белик: Молдавия использует газовый кризис для поглощения Приднестровья
23 декабря 2024, 20:10

Фото: iStock/rarrarorro

Молдавия специально спровоцировала газовый кризис, чтобы использовать его для поглощения Приднестровья. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, Россия может принять соответствующие меры, чтобы помочь своим гражданам в регионе, так как Кишинев давит на них по указке НАТО.
«Вместо помощи Приднестровью в этой ситуации молдавские власти еще сильнее усугубляют ее. Газовый кризис – это намеренно спровоцированная Кишиневом ситуация и предлог для манипуляций для того, чтобы Молдова фактически поглотила Приднестровье, а рядом с Россией возник очередной очаг напряженности. Кишинев намерен использовать Приднестровье как разменную монету», — пояснил парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время стало известно о давлении на русскоязычных граждан в другой бывшей советской республике. Как рассказал временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин в разговоре с «Известиями», Рига продолжает зачистку страны от русского языка, искореняя его в общественных пространствах, банковской сфере и порой даже в неформальном общении.
«Мы видим, что зачистка, если так можно выразиться, публичного пространства от русского языка продолжается. В апреле законодательно закреплено решение о постепенном отказе от его преподавания в школах в качестве второго иностранного», — отметил дипломат.
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#молдова
#страны
#кризис
#дипломат
#приднестровье
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Стало известно, почему Трамп хочет вывести США из ВОЗ
Юрист Саверский: Трамп подозревает, что ВОЗ работает на Китай
23 декабря 2024, 20:05

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании вывести свою страну из членов ВОЗ, потому что подозревает организацию в работе на Китай. Таким предположением поделился президент Лиги защитников пациентов юрист Александр Саверский. При этом, по его мнению, покинуть ВОЗ с юридической точки зрения нельзя, она не предусматривает процедуры выхода.
«Думаю, что истинной причиной этого решения является подозрение в том, что руководство ВОЗ работает на Китай. И это подозрение высказывалось неоднократно. Если мы посмотрим на то, что произошло во время пандемии, то совершенно четко можем проследить взаимосвязь действий Китая и решений Всемирной организации здравоохранения. Поэтому у американцев есть тут все основания обижаться и подозревать влияние Пекина», — пояснил Саверский в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время политолог-американист Константин Блохин прокомментировал слухи, что миллиардер Илон Маск якобы в будущем будет выполнять обязанности Трампа. В разговоре с RT эксперт отметил, что основная цель распространения подобной информации — дискредитация Трампа.
«На самом деле задача Маска одна — чтобы ему не мешали, не ограничивали в реализации собственных амбиций. Потому что при Байдене на него давили. Поэтому никакой ему пост не нужен. Ему просто нужно, чтобы не ставили палки в колеса», — поделился Блохин.
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В Кремле назвали страны, которые станут партнёрами БРИКС с 1 января 2025 года
Ушаков: С 1 января 2025 года партнёрами БРИКС станут девять стран
23 декабря 2024, 19:59

Юрий Ушаков (Фото: РИА Новости/Михаил Терещенко)

С 1 января следующего года странами-партнёрами БРИКС станут девять государств. Это Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия и Узбекистан.
Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил, что накануне саммита БРИКС в Казани поступило 35 заявок на подключение к деятельности объединения в том или ном качестве. Некоторые государства хотели сразу стать полноценными членами организации, другие планировали участвовать лишь в отдельных мероприятиях либо присутствовать на оных в качестве наблюдателей, пояснил представитель Кремля.

По словам Ушакова, одним из важных итогов форума в Казани стало учреждение статуса страны-партнёра БРИКС. По результатам консультаций соответствующие предложения были направлены 13 странам. Вышеперечисленные государства уже прислал подтверждения и с 1 января обретут статус стран-партнёров БРИКС. Ещё от четырёх государств ожидаются подтверждения, заключил помощник президента РФ.

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#страны
#рф
#брикс
#саммит
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Гуцул: Гагаузия не признает Майю Санду президентом Молдавии
23 декабря 2024, 19:29

Евгения Гуцул (Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский)

Гагаузия не хочет признавать Майю Санду президентом Молдавии. Об этом объявила глава региона Евгения Гуцул, передало агентство РИА Новости.
«Как центральная власть не признает легитимную власть Гагаузии, так и мы не признаем этого президента, поскольку на президентских выборах были фальсификации», — обратила внимание Евгения Гуцул.

Глава Гагаузской автономии подчеркнула, что на выборах бы одержал победу достойный кандидат, если бы не фальсификация результатов. Евгения Гуцул обвинила Кишинев в давлении на руководство региона и в том, что они отказываются от сотрудничества. Лидер Гагаузии уточнила, что подобные действия Молдавии ухудшают отношения с гагаузской стороной.

Ранее сообщалось, что аппарат президента Молдавии Майи Санду опроверг сообщения Службы внешней разведки (СВР) России о планах военных действий в Приднестровье.

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#президент
#власть
#молдавия
#гагаузия
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В Гренландии ответили на слова Трампа о приобретении острова
Премьер Гренландии заявил Трампу, что остров не продается
23 декабря 2024, 19:15

Фото: iStock/murat4art

Гренландия не продаётся и никогда не будет продаваться. Об этом заявил премьер-министр островного государства Муте Эгеде, комментируя слова избранного президента США Дональда Трампа об «абсолютной необходимости» для Вашингтона владеть островом.
Гренландия не продаётся. Мы не должны проиграть долгую борьбу за свободу, заявил Эгеде в беседе с агентством Reuters.

Ранее Трамп назвал «абсолютной необходимостью» для Штатов владеть Гренландией. Так избранный президент прокомментировал своё решение назначить нового посла Вашингтона в Дании, бывшего посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.

До 1953 года Гренландия являлась колонией Дании. Она и сейчас остаётся частью королевства, однако в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политики.

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#дональд трамп
#сша
#президент
#контроль
#остров
#политика
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Суд в Китае приговорил к смертной казни мужчину, въехавшего в людей перед школой
23 декабря 2024, 18:55

Фото: iStock/grinvalds

Суд в Китае приговорил мужчину по имени Хуан Вэнь к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года за наезд на людей перед входом в начальную школу «Юнъань» в провинции Хунань. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел 19 ноября, когда автомобиль Хуана врезался в группу людей, включая 18 школьников, в результате чего 30 человек получили легкие травмы.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что мужчина совершил данное преступление из-за финансовых проблем и семейных конфликтов. После наезда он попытался атаковать прохожих с оружием, но был остановлен свидетелями. Суд отметил, что действия Хуана серьезно угрожали общественной безопасности и нарушили порядок, что и стало основанием для строгого наказания.

«Суд приговорил подсудимого Хуан Вэня, который угрожал общественной безопасности опасными методами, к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, пожизненному лишению политических прав», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте суда.

Ранее в Санкт-Петербурге обвиняемого в поджоге военкомата отправили в СИЗО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Депутат Ющенко: перспектив восстановления работы YouTube в РФ сейчас нет
23 декабря 2024, 18:43

Фото: iStock/ Sorapop

Депутат Госдумы Александр Ющенко выразил предположение, что YouTube может восстановить работу в РФ лишь на фоне улучшения общеполитического контекста, передало издание «Лента.ру».
Депутат отметил, что блокировка площадки вызовет лишь раздражение у пользователей.

«Озвученные позиции касаемо замедления YouTube остались неизменными, так что перспектив отката на данный момент нет», — обратил внимание Александр Ющенко.

Депутат подчеркнул, что YouTube — это не только политический контент. Он объяснил, что политизированная аудитория находится в меньшинстве. Ющенко уверен, что у пользователей вызывают больший интерес документальные ролики, музыкальные, образовательные.

Депутат сказал, что компания Google ведёт агрессивную политику против российских пользователей, но блокировки видеохостинга вызовут лишь раздражение.

«В ближайшем будущем перспектив его разблокировки нет — это политическое решение», — добавил Александр Ющенко.

Депутат полагает, что в рамках политического сближения Google может изменить свою позицию и тогда разблокировка YouTube представляется возможной.

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#youtube
#депутат
#google
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Ушаков анонсировал визиты иностранных лидеров в Москву в начале 2025 года
23 декабря 2024, 18:40

Фото: iStock/brunocoelhopt

В начале 2025 года в Россию ожидаются визиты ряда иностранных лидеров. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Он подчеркнул, что власти уже начали серьёзную подготовку некоторых мероприятий, включая январские.

Ушаков заявил, что говорить об этих мероприятиях пока преждевременно. Также он отказался называть конкретные страны, лидеры которых приедут в Россию. Однако добавил, что визиты будут, причём интересные.

Также помощник президента не раскрыл, отправится ли Владимир Путин за рубеж в ближайшее время.

Ранее в этот день сообщалось, что вице-премьер России Виталий Савельев в ходе рабочего визита передал президенту Ирана Масуду Пезешкиану приглашение российского лидера Владимира Путина посетить Россию в начале 2025 года.

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#россия
#кремль
#владимир путин
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#встреча
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Военные из КНДР могут участвовать в параде Победы в Москве в 2025 году
23 декабря 2024, 18:40

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что воинские контингенты из ряда стран, включая КНДР, могут принять участие в торжественном параде, посвященном 80-летию победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 9 мая 2025 года в Москве. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, несколько стран уже дали согласие на участие своих военнослужащих в этом значимом мероприятии. Однако точное количество участников пока не уточняется.

«Я думаю, что да», — ответил он на вопрос о возможном участии военных из КНДР.

9 мая 2025 года в Москве состоятся масштабные торжества, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ключевым событием станет Парад Победы на Красной площади. Информация о проведении шествия в этом году пока не была озвучена, однако в 2024 году в нем приняли участие свыше 9 тысяч человек, а также около 75 единиц военной техники и вооружения, включая авиацию Воздушно-космических сил.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо договорился с президентом Сербии Александром Вучичем вместе посетить Москву в мае 2025 года. Об этом Фицо заявил на совместной пресс-конференции с Вучичем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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