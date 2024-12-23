Ушаков высказался о возможном визите Шольца в Россию

Олаф Шольц (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц не поднимали вопрос об организации визита немецкого политика в Москву в ходе телефонного разговора. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в беседе с РИА Новости.
Ушаков подчеркнул, что комментариев по поводу беседы Путина и Шольца было много. При этом вопрос визита канцлера ФРГ в Москву в ходе разговора не поднимался.
15 ноября Путин и Шольц впервые за почти два года провели телефонный разговор. В правительстве Германии отметили, что во время беседы канцлер призвал российского президента к переговорам с Украиной для достижения справедливого и долгосрочного мира.
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Анастасия Чинкова