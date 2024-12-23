Фото: iStock/Tero Vesalainen
Участники протеста в Белграде выгнали с митинга несколько человек с флагами Евросоюза как провокаторов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на снятые активистами на месте событий кадры.
Жители Сербии регулярно выходят на акции протеста из-за гибели 15 человек при обрушении козырька железнодорожного вокзала в Нови-Саде, которое произошло 1 ноября. В воскресенье в центре Белграда проходила очередная акция, собравшая 29 тысяч участников.
На представленном видео участники митинга пытаются отобрать у других флаг Евросоюза.
Один из жителей Белграда написал Лебедеву о том, что Запад врёт о произошедшей трагедии на вокзале. В итоге протестующие даже избили нескольких людей, пришедших с флагами ЕС.
Также Лебедев отметил, что прозападные активисты пытаются любое скопление людей превратить в протесты против России. С этой же целью они собрались в Белграде, однако их там никто не поддержал.
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На представленном видео участники митинга пытаются отобрать у других флаг Евросоюза.
Один из жителей Белграда написал Лебедеву о том, что Запад врёт о произошедшей трагедии на вокзале. В итоге протестующие даже избили нескольких людей, пришедших с флагами ЕС.
Также Лебедев отметил, что прозападные активисты пытаются любое скопление людей превратить в протесты против России. С этой же целью они собрались в Белграде, однако их там никто не поддержал.
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Анастасия Чинкова