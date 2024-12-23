Стало известно, почему Трамп хочет вывести США из ВОЗ

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании вывести свою страну из членов ВОЗ, потому что подозревает организацию в работе на Китай. Таким предположением поделился президент Лиги защитников пациентов юрист Александр Саверский. При этом, по его мнению, покинуть ВОЗ с юридической точки зрения нельзя, она не предусматривает процедуры выхода.