Стало известно, почему Трамп хочет вывести США из ВОЗ

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании вывести свою страну из членов ВОЗ, потому что подозревает организацию в работе на Китай. Таким предположением поделился президент Лиги защитников пациентов юрист Александр Саверский. При этом, по его мнению, покинуть ВОЗ с юридической точки зрения нельзя, она не предусматривает процедуры выхода.
«Думаю, что истинной причиной этого решения является подозрение в том, что руководство ВОЗ работает на Китай. И это подозрение высказывалось неоднократно. Если мы посмотрим на то, что произошло во время пандемии, то совершенно четко можем проследить взаимосвязь действий Китая и решений Всемирной организации здравоохранения. Поэтому у американцев есть тут все основания обижаться и подозревать влияние Пекина», — пояснил Саверский в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время политолог-американист Константин Блохин прокомментировал слухи, что миллиардер Илон Маск якобы в будущем будет выполнять обязанности Трампа. В разговоре с RT эксперт отметил, что основная цель распространения подобной информации — дискредитация Трампа.
«На самом деле задача Маска одна — чтобы ему не мешали, не ограничивали в реализации собственных амбиций. Потому что при Байдене на него давили. Поэтому никакой ему пост не нужен. Ему просто нужно, чтобы не ставили палки в колеса», — поделился Блохин.Читайте также:
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