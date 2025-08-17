Мерц дал Зеленскому советы во избежание нового скандала в Белом доме
Канцлер Германии Фридрих Мерц дал Владимиру Зеленскому несколько советов о том, как лучше вести себя во время запланированной на 18 августа встречи с президентом США Дональдом Трампом.
В интервью телеканалу ARD Мерц подчеркнул, что советы были направлены на то, чтобы избежать повторения скандальной ситуации, произошедшей во время встречи Зеленского и Трампа в феврале. Тогда глава киевского режима, перебивая членов американской делегации, настаивал на продолжении боевых действий без гарантий безопасности США.
Американский лидер, в свою очередь, заявлял о «неминуемом» перемирии в зоне украинского конфликта. Публичная перепалка завершилась тем, что Трамп наорал на Зеленского в прямом эфире.
Мерц также подчеркнул, что 17 августа состоится обсуждение встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в рамках так называемой коалиции желающих.
