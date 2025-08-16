Reuters: Зеленский отказал Трампу в передаче России всей территории Донбасса

16 августа 2025, 20:58

Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора передал Владимиру Зеленскому суть предложения российского президента Владимира Путина. Москва якобы была готова заморозить боевые действия на большинстве участков фронта при условии, что Киев уступит России весь Донбасс.