Reuters: Зеленский отказал Трампу в передаче России всей территории Донбасса
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора передал Владимиру Зеленскому суть предложения российского президента Владимира Путина. Москва якобы была готова заморозить боевые действия на большинстве участков фронта при условии, что Киев уступит России весь Донбасс.
Ранее одним из ключевых условий, выдвинутых Россией летом прошлого года, был вывод украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Запорожской и Херсонской областей.
Тем не менее, Зеленский отказался принять это предложение, уточняет агентство Reuters.
18 августа глава киевского режима встретится с Трампом в Вашингтоне. После саммита он подчеркнул стремление Киева достичь «реального мира, который будет долгосрочным, а не станет очередной паузой».
