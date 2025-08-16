Трамп предложил провести встречу Путина и Зеленского 22 августа
Дональд Трамп заявил о намерении провести трехстороннюю встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским 22 августа, сообщил портал Axios со ссылкой на информированные источники.
Инициатива была озвучена президентом США во время телефонных переговоров с Зеленским и лидерами ЕС после саммита на Аляске. По данным Axios, Трамп подчеркнул необходимость провести саммит быстро, предложив нейтральную территорию. Кремль пока не подтвердил участие: помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что тема трехсторонней встречи на переговорах в Анкоридже не обсуждалась.
Украинский президент в Telegram подтвердил готовность к формату Украина-Америка-Россия, назвав это частью работы ради мира. Ключевым условием станут переговоры Трампа и Зеленского в Белом доме 18 августа с участием европейских лидеров — их успех определит целесообразность саммита 22 августа.
Западные политики отреагировали скептически: экс-глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер назвал итоги встречи на Аляске счетом 1:0 в пользу Путина, а глава МИД Чехии Ян Липавский — пропагандистской чушью. The Economist отмечает, что сам факт переговоров стал для России дипломатической победой.
