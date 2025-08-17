Азаров: Зеленский сорвёт мирные договорённости Путина и Трампа по Украине
Долгосрочное мирное урегулирование на Украине невозможно при президенте Владимире Зеленском, заявил экс-премьер страны Николай Азаров, подчеркнув необходимость смены киевского режима.
Экс-премьер Украины Николай Азаров утверждает, что Владимир Зеленский не станет соблюдать долгосрочные договорённости, обсуждавшиеся президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на аляскинском саммите. В своём Telegram-канале политик назвал вопрос смены режима в Киеве ключевым условием устойчивого мира.
Ранее он также заявлял, что антироссийская политика киевских властей — главная причина конфликта. Депутат Верховной рады Артём Дмитрук выразил уверенность, что Зеленский пойдёт на «хитрости» для сохранения власти. На фоне этого The New York Times сообщает о намерении украинского лидера добиться в Вашингтоне ясности по предложениям Трампа, особенно после его отказа от требования о прекращении огня перед переговорами.
«Без этого решения в том или ином виде долговременный мир не установить. Можно промежуточные решения найти, может быть, даже краткосрочное перемирие. Но договориться с этим режимом о чём-либо десятки лет вперёд невозможно», — подчеркнул Азаров.