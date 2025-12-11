Мерц: Дополнительной помощи Украине от Германии в 2026 году не планируется

11 декабря 2025, 17:28

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Германия не намерена выделять Украине дополнительную финансовую поддержку в 2026 году сверх уже заложенных средств. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.





По словам Мерца, в федеральном бюджете Германии на 2026 год уже предусмотрено около 15 миллиардов евро помощи Киеву. Кроме того, учтена ранее согласованная экстренная поддержка.





«Остаются в силе те обязательства, которые мы уже предусмотрели в федеральном бюджете 2026 года - мы поддержим Украину в следующем году в объёме примерно 15 миллиардов евро. Мы также мобилизовали дополнительную экстренную помощь, но всё это уже утверждено в бюджете 2026 года. Дальнейшие выплаты со стороны Германии не предусмотрены», — подчеркнул он.