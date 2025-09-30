Мерц: Германия больше не находится в состоянии мира

30 сентября 2025, 08:23

Фото: iStock/arsenisspyros

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об изменении геополитической обстановки, констатировав, что страна больше не пребывает в состоянии мира. Об этом пишет газета Rheinische Post.





Так политик ответил на вопрос о том, насколько вероятен для ФРГ вооруженный конфликт. Он пояснил, что его формулировка может показаться шокирующей, но она точно отражает реальное положение дел.

«Я хочу сказать это фразой, которая на первый взгляд может показаться шокирующей, но я имею в виду именно то, что говорю: мы не находимся в состоянии войны, но мы больше не находимся в состоянии мира», — сказал Мерц.