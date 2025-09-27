Володин заявил, что Меркель мечтала об исчезновении России

27 сентября 2025, 11:15

Володин: Меркель и другие западные политики хотели бы, чтобы России не было

Вячеслав Володин (Фото: www.kremlin.ru)

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель и другие западные политики хотели бы, чтобы России не было. Об этом написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max.