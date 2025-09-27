Володин заявил, что Меркель мечтала об исчезновении России
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель и другие западные политики хотели бы, чтобы России не было. Об этом написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max.
Володин отметил, что для понимания позиции западных политиков в отношении РФ достаточно ознакомиться с недавней статьей Ангелы Меркель, в которой она комментирует заявление российского лидера Владимира Путина, сделанное в начале 2000-х.
Путин охарактеризовал распад СССР как величайшую катастрофу прошлого века. В ответ на это Меркель выразила мнение, что для нее распад Советского Союза стал самым значимым событием в жизни.
По словам бывшего канцлера, она желала бы исчезновения России, считая логичным и правильным, что именно Советский Союз восстановил единство Германии в 1990 году, не потребовав взамен ничего. Володин добавил, что на протяжении долгих лет РФ поставляла Германии доступные энергоресурсы, которые стали основой для развития ее экономики.
Спикер Госдумы подчеркнул, что, в отличие от Соединенных Штатов, Россия не оставила в Европе ни одной военной базы. Однако, как показывает история, это не было оценено, и в адрес российского государства высказываются пожелания о его крахе.
Читайте также: