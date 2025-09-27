Politico: Трамп стал президентом Европы

27 сентября 2025, 10:10

Politico: Влияние Трампа на ЕС достигло исторического максимума

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Дональд Трамп обладает настолько сильным влиянием на Европейский союз, что фактически выполняет роль его президента. Об этом пишет американская газета Politico.





Журналисты издания считают, что лидеры ЕС боятся Трампа, заискивают перед ним и соглашаются на сделки, которые выгодны США, но не отвечают их собственным интересам.

«Европейские федералисты, ликуйте! У ЕС наконец-то есть полноценный президент. Единственная проблема: он живет по адресу Пенсильвания-авеню, 1600, в Вашингтоне, округ Колумбия. То есть, в Белом доме», — сказано в материале.