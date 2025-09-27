Politico: Трамп стал президентом Европы
Politico: Влияние Трампа на ЕС достигло исторического максимума
Дональд Трамп обладает настолько сильным влиянием на Европейский союз, что фактически выполняет роль его президента. Об этом пишет американская газета Politico.
Журналисты издания считают, что лидеры ЕС боятся Трампа, заискивают перед ним и соглашаются на сделки, которые выгодны США, но не отвечают их собственным интересам.
«Европейские федералисты, ликуйте! У ЕС наконец-то есть полноценный президент. Единственная проблема: он живет по адресу Пенсильвания-авеню, 1600, в Вашингтоне, округ Колумбия. То есть, в Белом доме», — сказано в материале.По оценке Politico, зависимость ЕС от Америки сейчас достигла исторического максимума. Авторы отмечают, что европейские руководители даже предлагают Трампу участвовать в решении своих вопросов без его просьбы, признавая за ним роль арбитра. Анонимный брюссельский дипломат в статье называет президента США «крестным отцом Европы».