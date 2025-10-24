Мерц намерен добиваться исключения немецкого подразделения «Роснефти» из санкционного списка
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил в защиту немецкого подразделения российской компании «Роснефть» — Rosneft Deutschland. Политик заявил, что намерен обсудить с американской стороной возможность исключения компании из санкционного списка, сообщает агентство Bloomberg.
Согласно новым ограничениям США, до 21 ноября все компании, сотрудничающие с российскими «Роснефтью» и «Лукойлом», должны прекратить любые деловые отношения. Однако в Германии подобный разрыв грозит серьёзными последствиями: по данным самой компании, 90% всего топлива в Берлине и Бранденбурге поставляет принадлежащий Rosneft Deutschland НПЗ PCK-Schwedt, а доля компании на немецком рынке в целом достигает 12%.
После 2022 года немецкое подразделение «Роснефти» перешло под контроль местных управляющих, однако власти ФРГ до сих пор не решились на полную национализацию. Один из трёх нефтеперерабатывающих заводов компании продолжает получать сырьё по нефтепроводу «Дружба».
Ранее аналогичный шаг предприняла Великобритания. Лондон выдал лицензию на работу с немецкими «дочками» «Роснефти», указав, что юридически они не связаны напрямую с Россией.
Читайте также: