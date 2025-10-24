Мерц намерен добиваться исключения немецкого подразделения «Роснефти» из санкционного списка

24 октября 2025, 10:55

Канцлер ФРГ выступил за исключение Rosneft Deutschland из санкционного списка

Фото: iStock/Leonid Eremeychuk

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил в защиту немецкого подразделения российской компании «Роснефть» — Rosneft Deutschland. Политик заявил, что намерен обсудить с американской стороной возможность исключения компании из санкционного списка, сообщает агентство Bloomberg.