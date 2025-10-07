Песков высказался об указе о приватизации
Москва намеревается противодействовать попыткам стран Запада незаконно изымать российские активы и будет отстаивать свои интересы всеми доступными правовыми средствами. Об этом на брифинге заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, если планы по незаконному отбору активов и авуаров РФ начнут воплощаться, Россия будет применять весь возможный юридический инструментарий. Процесс не привязывается к каким‑то конкретным срокам, добавил он, а лица, организовавшие или осуществившие неправомерные действия, также понесут ответственность в соответствии с российским законодательством.
Песков отметил, что подписанный президентом указ об ускоренной приватизации ряда активов приняли на фоне враждебных шагов со стороны ЕС и санкций США, и что Россия предпринимает необходимые меры для защиты своих интересов.
Ранее, 6 октября, заместитель министра иностранных дел Александр Грушко предупредил, что реакция Москвы на возможную конфискацию замороженных в Европе средств будет жёсткой и что подготовительные работы по ответным мерам уже велись.
2 октября Песков сравнивал европейских участников дискуссии о конфискации активов с бандой, заявив, что все, причастные к таким противоправным действиям, понесут юридическую и иную ответственность.
