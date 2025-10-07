Песков высказался об указе о приватизации

07 октября 2025, 19:39

Песков: указ о приватизации приняли из-за санкций со стороны Запада

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Москва намеревается противодействовать попыткам стран Запада незаконно изымать российские активы и будет отстаивать свои интересы всеми доступными правовыми средствами. Об этом на брифинге заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.