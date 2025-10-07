Польша отказывается выдавать Германии причастного к подрыву «Северного потока» украинца

07 октября 2025, 19:23

Туск: Польше не интересна выдача Германии украинца по делу «Северных потоков»

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Польша не заинтересована в выдаче Германии украинца Владимира Журавлева, задержанного по делу о подрыве газопроводов «Северный поток». Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, слова которого передаёт Reuters.