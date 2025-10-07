Польша отказывается выдавать Германии причастного к подрыву «Северного потока» украинца
Польша не заинтересована в выдаче Германии украинца Владимира Журавлева, задержанного по делу о подрыве газопроводов «Северный поток». Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, слова которого передаёт Reuters.
Политик подчеркнул, что обвинение или выдача этого гражданина другому государству не входят в сферу интересов Варшавы.
При этом Туск добавил, что окончательное решение по делу остаётся за судом.
Гражданина Украины задержали 30 сентября в городе Прушкув по подозрению в причастности к теракту на «Северных потоках». По версии следствия, в сентябре 2022 года Журавлев вместе с другими диверсантами отплыл на яхте из Ростока в Балтийское море, после чего спустился под воду и заложил взрывчатку на газопроводе.
