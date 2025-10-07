Илон Маск впервые представит результаты исследований по чипированию людей

07 октября 2025, 21:45

Компания Neuralink опубликует первую научную работу о чипировании людей

Фото: iStock/Alexander Sikov

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, готовится впервые представить результаты своих исследований по чипированию людей. Об этом сообщает агентство Bloomberg.