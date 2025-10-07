Илон Маск впервые представит результаты исследований по чипированию людей
Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, готовится впервые представить результаты своих исследований по чипированию людей. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Соответствующую научную статью организация направила в авторитетный медицинский журнал The New England Journal of Medicine. Президент Неврологического института Барроу и центра клинических испытаний Neuralink Майкл Лоутон сообщил, что в публикации специалисты компании рассказывают о первых трёх пациентах, получивших мозговой имплант.
Известно, что на текущий момент Neuralink уже установила чипы 12 людям, однако до этого компания не публиковала сведений о своих исследованиях в рецензируемых научных журналах. Публикация позволит независимым экспертам оценить достижения стартапа.
Лоутон отметил, что Neuralink имеет видение того, как использовать нейрокоммуникации практически для любого человека. Однако он добавил, что пока компания не готова предлагать свои технологии здоровым людям, сосредоточившись на пациентах с ограниченными возможностями.
В конце сентября стало известно, что Neuralink планирует начать клинические испытания в США технологии, которая позволит переводить мысли человека в текст.
