Мерц проинформировал Трампа о планах по российским активам для Украины
Канцлер Германии Фридрих Мерц провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус. Его слова приводит ТАСС.
По словам Корнелиуса, политики договорились продолжать совместную работу для скорейшего завершения конфликта на Украине.
«Они обсудили ситуацию на Украине. Канцлер ФРГ сообщил об инициативе по использованию замороженных активов РФ для поддержки украинских вооружённых сил», — сообщил представитель кабмина ФРГ.Евросоюз изучает возможность экспроприировать 210 млрд евро российских активов в пользу Украины. Бельгия выступает против этого, так как на её территории находится депозитарий Euroclear, где хранятся почти все эти средства.
Брюссель опасается финансовых рисков, включая падение доверия к евро и возможные иски России с изъятием бельгийских активов за рубежом.