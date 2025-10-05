Мерц проинформировал Трампа о планах по российским активам для Украины

05 октября 2025, 18:35

Фото: Istock/3dmitry

Канцлер Германии Фридрих Мерц провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус. Его ​слова приводит ТАСС.





По словам Корнелиуса, политики договорились продолжать совместную работу для скорейшего завершения конфликта на Украине.

«Они обсудили ситуацию на Украине. Канцлер ФРГ сообщил об инициативе по использованию замороженных активов РФ для поддержки украинских вооружённых сил», — сообщил представитель кабмина ФРГ.