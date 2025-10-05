«Все готовятся к войне»: Президент Сербии сделал неожиданное заявление
Александр Вучич заявил о подготовке мира к крупной войне
Сербский президент Александр Вучич заявил, что международная обстановка свидетельствует о подготовке к войне. Свою точку зрения политический деятель изложил в комментарии телеканалу РТВ.
Вучич считает, что мир готовится к глобальным конфликтам, а страны заняли выжидательную позицию, чтобы выбрать сторону.
«Все готовятся к войне. И когда они готовятся к войне, значит, она разгорится. <…> Так и будет, уверяю, поскольку я вижу, что происходит и как все вокруг пребывают в её предвкушении», — сказал президент Сербии.По словам политика, дипломатические механизмы сейчас фактически не работают, а диалог между странами зашёл в тупик. Сербский лидер выразил опасение, что «никто больше никого не хочет ни слышать, ни слушать». Вучич добавил, что Сербия не стремится вступать в конфликты и продолжает проводить политику нейтралитета.