«Все готовятся к войне»: Президент Сербии сделал неожиданное заявление

05 октября 2025, 17:39

Александр Вучич заявил о подготовке мира к крупной войне

Александр Вучич (Фото: Telegram @news_kremlin)

Сербский президент Александр Вучич заявил, что международная обстановка свидетельствует о подготовке к войне. Свою точку зрения политический деятель изложил в комментарии телеканалу РТВ.





Вучич считает, что мир готовится к глобальным конфликтам, а страны заняли выжидательную позицию, чтобы выбрать сторону.

«Все готовятся к войне. И когда они готовятся к войне, значит, она разгорится. <…> Так и будет, уверяю, поскольку я вижу, что происходит и как все вокруг пребывают в её предвкушении», — сказал президент Сербии.