Мерц спрогнозировал исключение дочерней компании «Роснефти» из санкций США
Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил уверенность в том, что дочернее предприятие «Роснефти» в Германии Rosneft Deutschland будет исключено из санкционного списка США. Об этом сообщает Reuters.
Ранее агентство писало, что немецкие власти активно добиваются освобождения этой компании от ограничительных мер. Важно отметить, что после 2022 года предприятие находится под внешним управлением Германии, хотя процесс национализации так и не произошел.
Дополнительно известно, что Великобритания уже приняла решение об исключении Rosneft Deutschland из-под действия своих санкций, предоставив компании особый статус.
