Мерц спрогнозировал исключение дочерней компании «Роснефти» из санкций США

24 октября 2025, 02:30

Фото: istockphoto / Elen11

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил уверенность в том, что дочернее предприятие «Роснефти» в Германии Rosneft Deutschland будет исключено из санкционного списка США. Об этом сообщает Reuters.