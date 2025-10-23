В США усомнились в эффективности новых санкций Трампа против России

23 октября 2025, 14:13

Bloomberg: санкции Трампа против России могут оказаться малоэффективными

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Американские эксперты выразили сомнения в эффективности новых санкций против России в нефтяном секторе, введенных администрацией США. Об этом сообщает Bloomberg.





Авторы статьи отмечают, что Украина положительно оценила эти меры, но их реальное влияние на планы РФ относительно конфликта остается неясным.

«Украина приветствовала этот шаг, но его влияние на планы [президента России Владимира] Путина <…> неясно, и некоторые эксперты предупреждают, что санкции в конечном итоге могут оказаться менее эффективными, чем надеется [президента США Дональд] Трамп», — говорится в сообщении.