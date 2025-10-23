В США усомнились в эффективности новых санкций Трампа против России
Американские эксперты выразили сомнения в эффективности новых санкций против России в нефтяном секторе, введенных администрацией США. Об этом сообщает Bloomberg.
Авторы статьи отмечают, что Украина положительно оценила эти меры, но их реальное влияние на планы РФ относительно конфликта остается неясным.
«Украина приветствовала этот шаг, но его влияние на планы [президента России Владимира] Путина <…> неясно, и некоторые эксперты предупреждают, что санкции в конечном итоге могут оказаться менее эффективными, чем надеется [президента США Дональд] Трамп», — говорится в сообщении.Агентство обращает внимание на то, что решение Вашингтона о санкционном давлении на Москву знаменует собой «изменение политики Запада в отношении российской нефти».
Напомним, 23 октября Трамп заявил, что пока не собирается встречаться с Путиным, отметив, что тот, по его мнению, «хочет забрать всю Украину, а не ее часть». Он ввел ограничения против «Лукойла» и «Роснефти», которые спровоцировали рост цен на нефть.