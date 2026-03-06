Замглавы МИД Ирана Хатибзаде сравнил США с нацистской Германией

06 марта 2026, 11:57

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде обвинил США в атаке на иранский фрегат у берегов Шри-Ланки и сравнил действия Вашингтона с практикой нацистской Германии. Об этом сообщает агентство Tasnim.





Речь идет о фрегате IRIS Dena, который, по словам дипломата, находился у берегов Шри‑Ланки по приглашению «индийских друзей» для участия в международных учениях. Хатибзаде заявил, что визит носил церемониальный характер и на борту корабля не было вооружения.





«Подобное происходило только во Вторую мировую войну, когда нацисты атаковали гражданские суда вдали от районов боевых действий. Поэтому, [США], нападая на невооруженное церемониальное судно, по сути, следуют той же процедуре, что и во времена нацистской Германии. Это очень прискорбно», — заявил он.