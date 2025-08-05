Мерц жестко поговорил с Нетаньяху по Газе, пишет NYT
Канцлер Германии Фридрих Мерц провел ряд «жестких» телефонных переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу прекращения конфликта в секторе Газа. Об этом 5 августа сообщила газета The New York Times (NYT), ссылаясь на источники.
Хотя Мерц публично выражает поддержку Израилю, высокопоставленный чиновник из Германии сообщил, что его разговоры с Нетаньяху были напряженными и даже гневными. Канцлер призывал израильского премьера к достижению соглашения о прекращении огня и увеличению объемов гуманитарной помощи в Газу.
Сложная гуманитарная ситуация в регионе ставит Мерца в «неловкое положение», так как на Берлин оказывается растущее давление с требованием принять более жесткие меры в отношении Израиля.
Как сообщает газета, в последнее время в Германии было подано более тысячи жалоб на действия Мерца, отражающих недовольство граждан по поводу роли страны в ближневосточном конфликте и гуманитарной ситуации в анклаве.
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