Мерц жестко поговорил с Нетаньяху по Газе, пишет NYT

05 августа 2025, 17:00

NYT: Фридрих Мерц жестко поговорил с Нетаньяху по конфликту в Газе

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел ряд «жестких» телефонных переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу прекращения конфликта в секторе Газа. Об этом 5 августа сообщила газета The New York Times (NYT), ссылаясь на источники.