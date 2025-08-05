Трамп: лидеры стран НАТО следуют всем моим указаниям

05 августа 2025, 16:27

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры стран НАТО следуют всем его указаниям. Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу CNBC.





По словам Трампа, он получал похвалу от лидеров стран НАТО за то, что за год США стали самой «горячей» страной в мире. По этому поводу его хвалили не только члены Альянса, но и лидеры Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара.





«Год назад наша страна была мертва. Сегодня это самая "горячая" страна в мире, без всяких сомнений. Так мне сказали все лидеры НАТО, которые делают всё, чего я хочу», — заявил Трамп.