Трамп об участии в выборах в 2028 году: скорее всего нет

05 августа 2025, 16:48

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Глава США Дональд Трамп заявил, что скорее всего не будет участвовать в президентских выборах 2028 года. Об этом американский лидер сказал в интервью для CNBC.





Телеканал задал соответсвующий вопрос главе страны, на который Трамп ответил:





«Скорее всего, нет».