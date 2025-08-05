Трамп об участии в выборах в 2028 году: скорее всего нет
Глава США Дональд Трамп заявил, что скорее всего не будет участвовать в президентских выборах 2028 года. Об этом американский лидер сказал в интервью для CNBC.
Телеканал задал соответсвующий вопрос главе страны, на который Трамп ответил:
«Скорее всего, нет».
При этом президент начал говорить о том, что он до сих пор удерживает высокие рейтинги, которые позволили бы ему обеспечить переизбрание на пост главы США.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что лидеры стран НАТО следуют всем его указаниям. К тому же президент получил похвалу от глав всех участниц Альянса за то, какой страна стала при его президентстве.