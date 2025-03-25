Певица Понаровская исполнила песню «Мой ангел» на стихи Марии Захаровой

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
В БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге состоялась долгожданная премьера песни «Мой ангел», написанной на музыку известного композитора Максима Фадеева. Об этом в своем Telegram-канал написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Исполнительницей стала Ирина Понаровская, которая впервые представила это произведение, наполненное глубокими эмоциями и размышлениями о тяжелых утратах, с которыми сталкиваются матери погибших солдат.
Как сообщила официальный представитель МИД РФ, текст песни стал результатом трехлетних размышлений и общения с матерями участников специальной военной операции на Украине.
Песня «Мой ангел» отражает душевную боль и надежду, которые испытывают матери, потерявшие сыновей. В первом куплете звучат строки: «Я птица, сбитая на взлете, мне до тебя не долететь. Ты высоко паришь — ты на свободе, а мне осталось только петь».
Захарова призналась, что долго не могла начать работу над словами песни, пропуская через себя чувства матерей. Она также отметила сложности выбора артиста, который смог бы искренне передать эти эмоции и подарить надежду на будущее после утраты.
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Как сообщила официальный представитель МИД РФ, текст песни стал результатом трехлетних размышлений и общения с матерями участников специальной военной операции на Украине.
«Этими эмоциями я жила три года: общалась с матерями погибших ребят, читала их письма, участвовала в их мероприятиях в поддержку тех, кто сражается», — отметила Захарова.
Песня «Мой ангел» отражает душевную боль и надежду, которые испытывают матери, потерявшие сыновей. В первом куплете звучат строки: «Я птица, сбитая на взлете, мне до тебя не долететь. Ты высоко паришь — ты на свободе, а мне осталось только петь».
Захарова призналась, что долго не могла начать работу над словами песни, пропуская через себя чувства матерей. Она также отметила сложности выбора артиста, который смог бы искренне передать эти эмоции и подарить надежду на будущее после утраты.
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Дарья Осипова