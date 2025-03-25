Захарова: атакой на корреспондентов Киев вновь показал свою звериную сущность

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака ВСУ на российских корреспондентов в ЛНР вновь продемонстрировала звериную и террористическую сущность киевского режима. Слова дипломата приведены на сайте ведомства.
«Киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую, звериную сущность. Серия жестоких расправ над российскими журналистами украинскими неонацистами является ещё одним красноречивым свидетельством их готовности без раздумий идти на любые преступления против мирного населения», — говорится в заявлении Захаровой.
Представитель МИД РФ отметила, что увеличение терактов со стороны киевского режима показывает понимание украинских властей в невозможности нанесения поражения России на поле боя. К тому же Захарова выразила соболезнования семьям погибших журналистов.
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