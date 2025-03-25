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Захарова: атакой на корреспондентов Киев вновь показал свою звериную сущность

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака ВСУ на российских корреспондентов в ЛНР вновь продемонстрировала звериную и террористическую сущность киевского режима. Слова дипломата приведены на сайте ведомства.
«Киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую, звериную сущность. Серия жестоких расправ над российскими журналистами украинскими неонацистами является ещё одним красноречивым свидетельством их готовности без раздумий идти на любые преступления против мирного населения», — говорится в заявлении Захаровой.

Представитель МИД РФ отметила, что увеличение терактов со стороны киевского режима показывает понимание украинских властей в невозможности нанесения поражения России на поле боя. К тому же Захарова выразила соболезнования семьям погибших журналистов.

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Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин тяжело ранен после ударов ВСУ по ЛНР
25 марта 2025, 00:40

Фото: iStock/Motortion

Корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин был тяжело ранен во время атаки украинской армии по Луганской Народной Республике. Об этом сообщает telegram-канал «Звезды».
«Корреспондент "Звезды" Никита Гольдин тяжело ранен в результате атаки ВСУ. Он был вместе с погибшими оператором Андреем Пановым и водителем Александром Сиркели», — говорится в сообщении.

Украинские военные нанесли целенаправленный удар по гражданской машине двумя ракетами HIMARS.

Ранее стало известно о гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Журналист попал под артиллерийский огонь ВСУ.

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Названы условия полного прекращения огня на Украине
Госдеп: прекращению огня на Украине предшествует мораторий на удары в Черном море
24 марта 2025, 22:41

Фото: istockphoto/kornyeyeva

Мораторий на удары в Черноморье предшествует договоренности полностью прекратить огонь на Украине. Об этом в рамках брифинга заявила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс. Она подчеркнула, что цель заключается в восстановлении торговой деятельности в Черном море.
«Переговорные команды встречаются в Саудовской Аравии, обсуждают расширение режима прекращения огня на Черное море на пути к полному прекращению огня», — прокомментировала Брюс.
Перед этим стало известно, что делегации РФ и США согласовывают текст общего заявления по итогам переговоров в Саудовской Аравии. Переговоры проходят уже больше 11 часов. Диалог России и США начался 18 февраля. По оценкам экспертов, он проходил в позитивном ключе.

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Корреспондента ТАСС ранили при выполнении задания в Курской области
24 марта 2025, 22:40

Фото: istockphoto/N-sky

У корреспондента ТАСС Михаила Скуратова имеются осколочные ранения, которые он получил при выполнении редакционного задания в Курской области. Его жизни ничего не угрожает.
«Небольшое ранение осколочное голени, плеча. Но все в мягкие ткани, без повреждений костей, сухожилий и кровеносных сосудов крупных. Сейчас мне проводят ревизию ранения голени. Дальнейший план лечения будет определен завтра», — сообщил Скуратов.

Корреспондент выразил соболезнования по поводу гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Скуратов, по его собственным словам, в шоке от новости. Сам Михаил Скуратов неоднократно освещал события в зоне спецоперации и работал в Нагорном Карабахе.

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#россия
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#война
#сво
#конфликт
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Рубио высказался об урегулировании кризиса на Украине
Рубио: конфликт на Украине нельзя разрешить боевыми действиями
24 марта 2025, 21:27

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Украинский кризис нельзя разрешить путем боевых действий, заявил госсекретарь США Марко Рубио на собрании кабинета американского лидера Дональда Трампа.
«У этой войны нет военного решения, ее нужно закончить путем переговоров», — сказал политик.
Он подчеркнул, что конфликт решаем только при помощи дипломатии. Рубио также добавил, что сегодня российская и американская технические команды переговариваются в Эр-Рияде. Госсекретарь выразил надежду, что диалог будет прогрессивным.

Рубио заключил, что Трамп делает успешные шаги навстречу урегулированию, несмотря на «препятствия со стороны других стран». Дональд Трамп в своей предвыборной кампании обещал урегулировать конфликт «за сутки», однако позже он заявлял, что не называл конкретную дату.

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Лосунчуков: проект «Герои Подмосковья» дает бойцам СВО право выбирать
24 марта 2025, 21:25

Кирилл Лосунчуков (Фото: пресс-служба правительства и губернатора МО)

Кадровая программа «Герои Подмосковья» дает бойцам СВО право выбирать, заявил журналистам глава Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков. Он отметил, что особенность проекта заключается в сочетании обучения с реальными перспективами трудоустроиться.
«Это сильный проект в первую очередь потому, что он дает участникам право на выбор. Важно не просто получить диплом, а иметь возможность действительно реализовать себя в новой сфере. Часто после возвращения в мирную жизнь у людей просто нет понимания, куда двигаться дальше, и здесь программа действительно помогает закрыть этот пробел. При этом сочетание обучения и реальных перспектив трудоустройства делает ее особенно значимой», — прокомментировал Лосунчуков.
Ранее о кадровой программе «Герои Подмосковья» высказывалась руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по МО Ольга Ермакова. Она назвала проект важным шагом в поддержке участников спецоперации.

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