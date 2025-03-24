Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Картины с горящим Кремлем и боевиками ВСУ на территории РФ, которые находятся в кабинете Владимира Зеленского, можно назвать «психбольницей». Таким образом их охарактеризовала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в разговоре с ТАСС.
Соответствующие изображения оказались в кадре на фотосессии главы киевского режима, которая была приурочена к беседе с изданием Time. Российский сенатор Владимир Джабаров назвал картины Зеленского глупостью.
Перед этим в МИД РФ заявили, что киевский режим не заинтересован в мире с Россией. В ведомстве вновь указали на террористическую сущность Киева. Подробности в нашем материале.
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В офисе Зеленского висит картина с горящим Кремлем
Перед этим в МИД РФ заявили, что киевский режим не заинтересован в мире с Россией. В ведомстве вновь указали на террористическую сущность Киева. Подробности в нашем материале.
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Никита Кротов