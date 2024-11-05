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Швеция предоставит Киеву два корабля береговой охраны и 40 тысяч противогазов

Фото: iStock/aquatarkus

Фото: iStock/aquatarkus

Швеция предоставит Киеву два корабля береговой охраны и пакет гражданской помощи стоимостью 9,3 млн долларов. Об этом сообщил шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин на своей странице в социальной сети X.
Уточняется, что данный пакет помощи будет состоять из 40 тыс противогазов. По словам Болина, также между странами было подписано соглашение об углублении сотрудничества в области гражданской обороны.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что в «кошельках европейских налогоплательщиков» необходимо найти больше денег для поддержки Киева. Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#корабль
Посол Японии предположил, когда может быть заключен мирный договор с Россией
Посол Японии Муто допустил подписание мирного договора с Россией после СВО
05 ноября 2024, 19:44

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Мирный договор между Россией и Японией может быть подписан по окончании конфликта на Украине. Об этом заявил посол Японии в РФ Акира Муто, пишет Telegram-канал SHOT.
По словам Муто, для обсуждения мирного договора с Россией японское правительство ожидает окончания спецоперации на Украине. После чего, как надеется Токио, движение по данному вопросу начнется с обеих сторон.

Напомним, на сегодняшний день РФ и Япония не имеют мирного договора. Документ не подписан из-за спора о принадлежности и статусе островов в Южных Курилах по итогам Второй мировой войны.

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Депутат Швыткин назвал причины произошедшего перелома в зоне СВО
Депутат Швыткин: ВС РФ проводят наступательные мероприятия в зоне СВО
05 ноября 2024, 18:55

Юрий Швыткин (Фото: РИА Новости/ Мария Девахина)

Вооружённые силы Российской Федерации проводят наступательные мероприятия по всей линии фронта в зоне СВО, подчёркивает зампредседателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.
В зоне украинского конфликта произошёл перелом. Швыткин это заметил и проанализировал. Первым фактором стало то, что российский военно-промышленный комплекс увеличил объёмы производства некоторых видов вооружений.

Второй факт — у Вооруженных сил Российской Федерации есть нужные знания, навыки и профессиональная сноровка. Эти качества бойцы приобрели во время наступательных и оборонительных действий.

Третий аспект — тренировки, которые помогают отработать захват различных вражеских опорных пунктов и их применение на практике. Ещё немаловажным фактором стало увеличение числа беспилотников на нескольких направлениях. Юрий Швыткин также отметил большое мастерство командования ВС РФ на всей линии фронта.

«На некоторых участках ВСУ пытаются контратаковать наши подразделения, но, безусловно, это агония. Нужно отметить, что струна противника натягивалась и сейчас она порвалась под натиском наших подразделений. Практически на всех участках фронта идут наступательные действия», — сообщил депутат.

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Очевидцы рассказали о первых минутах после атаки дрона ВСУ на дом в Белгороде
05 ноября 2024, 18:52

Атакованный ВСУ дом в Белгороде (Фото: TG-канал В. Гладкова)

Жители атакованного ВСУ многоквартирного дома в Белгороде рассказали о первых минутах после прилета. Их слова передает РИА Новости.
Напомним, ВСУ атаковали многоквартирный жилой дом в Белгороде во вторник, 5 ноября. Украинский дрон залетел прямо в квартиру, где находились люди. По предварительным данным, пострадали пять человек. Одному из них понадобилась госпитализация.

«Смотрю телевизор – бах, и окон нет! Из другой спальни – вой жены. Квартира на втором этаже, а дрон в крышу ударил. Видно, дырка там. Начал гореть», — рассказал житель поврежденного дома.

Другой житель дома рассказал, что пока не понятно, был ли кто-то в квартире, в которую залетел вражеский беспилотник.

Женщина, которая проживает на первом этаже атакованного дома, рассказала, что в момент прилета находилась в коридоре. Она выбежала из квартиры, где ее сразу встретили медработники скорой помощи.

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Стало известно, откуда ВСУ запустили дрон по многоэтажке в Белгороде
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Стали известны подробности о планах ВСУ захватить Курскую АЭС
МО РФ: в захвате Курской АЭС должны были участвовать 20 тысяч боевиков ВСУ
05 ноября 2024, 18:36

Фото: iStock/Olena_Z

В операции по захвату Курской АЭС должны были принимать участие 20 тысяч украинских боевиков. Такие данные привел начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игоря Кириллова в рамках брифинга.
По его словам, украинская сторона подготовила для захвата Курской АЭС 20 тысяч солдат. Кроме того, в атаке должны были принять участие 27 танков, 50 единиц бронетехники, 30 единиц ствольной артиллерии, а также пять единиц РСЗО.

Кириллов сообщил, что одной из главных целей вторжения боевиков украинской армии на территорию Курской области был захват Курской АЭС.

Он пояснил, что МО РФ получило доступ к докладу украинской госслужбы по ЧС, в котором указывается, что при аварии на Курской АЭС радиоактивному заражению подвергнется лишь территория РФ. Там говорится, что она находится в зоне действия южных ветров, которые за 12 часов уведут радиоактивные выбросы в северном направлении над территорией РФ.

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Атака ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде: что известно, подробности
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Стало известно, откуда ВСУ запустили дрон по многоэтажке в Белгороде
ВСУ запустили БПЛА по многоэтажке в Белгороде из Харьковской области
05 ноября 2024, 18:06

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские боевики атаковали многоквартирный жилой дом в Белгороде из Харьковской области. Об этом пишет Mash.
По данным издания, украинский беспилотник был запущен из Золочева Харьковской области. Удар пришелся по дому в микрорайоне «Новая жизнь» в Белгороде. Расстояние между населенными пунктами составляет порядка 50 км.

Напомним, ВСУ атаковали многоквартирный жилой дом в Белгороде во вторник, 5 ноября. Вражеский дрон залетел прямо в квартиру, где находились люди. По предварительным данным, пострадали пять человек. Одному из них понадобилась госпитализация.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, при атаке загорелись три квартиры. В настоящее время огонь локализован. Он также отметил, что погибших нет.

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Появилось видео с моментом удара беспилотника ВСУ по пятиэтажке в Белгороде

ВСУ атаковали многоквартирный дом в Белгороде, пострадал человек
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Появилось видео с моментом удара беспилотника ВСУ по пятиэтажке в Белгороде
Mash опубликовал видео с моментом удара дрона ВСУ по пятиэтажке в Белгороде
05 ноября 2024, 17:29

Фото: iStock/Naypong

В сети появилось видео с моментом удара украинского беспилотника по пятиэтажном дому в Белгороде. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.
На кадрах можно заметить горящее здание и столб дыма. После удара вражеского БПЛА произошел громкий взрыв.




ВСУ атаковали многоквартирный жилой дом в Белгороде сегодня, 5 ноября. Вражеский дрон залетел прямо в квартиру, где находились люди. По предварительным данным, пострадали пять человек.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Атака ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде: что известно, подробности

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ВСУ атаковали многоквартирный дом в Белгороде, пострадал человек
Гладков: Дрон ВСУ атаковал многоквартирный жилой дом в Белгороде
05 ноября 2024, 17:16

Фото: iStock/Iulianna Est

Один человек пострадал при атаке украинского дрона на многоквартирный дом в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде. По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Бригада скорой помощи доставляет мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате вражеской атаки пожар произошел в трех квартирах. В настоящее время специалисты уточняют последствия атаки.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что очаг возгорания в поврежденном из-за атаки дрона ВСУ многоквартирном доме в Белгороде локализован. Газ в доме временно перекрыли.

Для людей организовали пункты временного размещения.

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Атака ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде: что известно, подробности
ВСУ атаковали многоквартирный дом в Белгороде испанским дроном Columba
05 ноября 2024, 16:56

Атакованный ВСУ дом в Белгороде (Фото: TG-канал В. Гладкова)

Украинские боевики атаковали многоквартирный жилой дом в Белгороде. Вражеский БПЛА залетел прямо в квартиру, где находились люди, и взорвался. Какой дрон ВСУ использовали для атаки на мирное население РФ и откуда его запустили, рассказывает редакция «Радио 1».

Атака на многоквартирный дом в Белгороде


Украинский дрон влетел внутрь квартиры примерно в 15:35. Внутри находилась семья с детьми. Пока родственники не могут выйти с ними на связь. Взрывной волной выбило окна, также сильно повредился фасад дома. На данный момент известно о повреждении 10 квартир на трех этажах дома.
Атакованный ВСУ дом находится в микрорайоне «Новая жизнь», который построили специально для семей молодых врачей и учителей.

Telegram-канал Mash пишет, что пострадали пять человек. Одному из них потребовалась госпитализация. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.

Какое оружие ВСУ использовали для атаки


По предварительным данным, ВСУ для атаки на многоквартирный дом в Белгороде использовали испанский беспилотник Columba. Украинские боевики уже использовали эти дроны в ноябре 2023 года. Тогда все они были сбиты. Эксперты установили, что БПЛА несли на себе кумулятивный заряд КЗ-6 и взрывчатку С-4 массой около 1,2 кг.

Откуда ВСУ запустили дрон


По данным Mash, ВСУ запустили беспилотник из Золочева Харьковской области. Расстояние оттуда до микрорайона «Новая жизнь» около 50 километров.

Гладков об атаке ВСУ по многоквартирному дому в Белгороде


Глава региона Вячеслав Гладков опубликовал фотографии последствий атаки ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде и прокомментировал ситуацию.

«По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Бригада скорой помощи доставляет мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги в городскую больницу №2 г. Белгорода», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что в результате удара в одном МКД загорелись три квартиры.

Видео атаки ВСУ на МКД в Белгороде


В Сеть попали кадры украинской атаки по жилому дому в Белгороде.

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На Западе предрекли масштабное отступление ВСУ в ДНР

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Балицкий сообщил о попытке захвата Запорожской АЭС силами ВСУ
05 ноября 2024, 16:17

Запорожская АЭС (Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский)

ВСУ пытались захватить Запорожскую АЭС. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По словам главы региона, украинские силы хотели применить РСЗО HIMARS и ударные беспилотные комплексы. Балицкий отметил, что попытки «захвата» станции не дают покоя западным военачальникам, что приводит к колоссальным потерям и бессмысленным жертвам среди граждан Украины.

Губернатор добавил, что ВС России удалось обеспечить безопасность ЗАЭС.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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