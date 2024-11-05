Швеция предоставит Киеву два корабля береговой охраны и 40 тысяч противогазов

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Швеция предоставит Киеву два корабля береговой охраны и пакет гражданской помощи стоимостью 9,3 млн долларов. Об этом сообщил шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин на своей странице в социальной сети X.
Уточняется, что данный пакет помощи будет состоять из 40 тыс противогазов. По словам Болина, также между странами было подписано соглашение об углублении сотрудничества в области гражданской обороны.
Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что в «кошельках европейских налогоплательщиков» необходимо найти больше денег для поддержки Киева. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что в «кошельках европейских налогоплательщиков» необходимо найти больше денег для поддержки Киева. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова