Швеция приостанавливает прямое сотрудничество с Грузией

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Власти Швеции приняли решение полностью приостановить всё прямое сотрудничество с Грузией. Об этом заявил шведский глава министерства внешней торговли и сотрудничества в целях развития Беньямин Доуса в интервью газете Dagens Nyheter.
Ранее 13 министром от стран Евросоюза по делам Европы, в числе которых Швеция, Германия, Дания, Эстония, Финляндия и Чехия, выразили обеспокоенность ситуацией в Грузии из-за якобы зафиксированных нарушений во время проведения парламентских выборов.
Доуса подчеркнул, что, помимо прочего, речь идёт о сотрудничестве между налоговыми органами. Такие связи с нынешних обстоятельствах являются нецелесообразными.
При этом министр отметил, что власти Швеции готовы к возобновлению сотрудничества при условии, что Грузия снова приблизится к Евросоюзу.
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Доуса подчеркнул, что, помимо прочего, речь идёт о сотрудничестве между налоговыми органами. Такие связи с нынешних обстоятельствах являются нецелесообразными.
При этом министр отметил, что власти Швеции готовы к возобновлению сотрудничества при условии, что Грузия снова приблизится к Евросоюзу.
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Анастасия Чинкова