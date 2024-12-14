Стали известны планы Турции в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: kremlin.ru)
Пять сирийских городов планирует присоединить турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он заявил, выступая перед однопартийцами в Сакарье.
«Города, которые мы называем Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракка, станут нашими провинциями, как Антеп, Хатай и Урфа!» — сказал Эрдоган.Он подчеркнул, что хочет пересмотреть результаты Первой Мировой войны, когда вышеуказанные территории отделили от Турции.
Перед этим Эрдоган раскритиковал бежавшего в Россию бывшего сирийского лидера Башара Асада. По словам турецкого лидера, Асад оставил сирийские города в руинах.
Конфликт в Сирии длится с 2011 года. В конце ноября 2024 года террористы напали на Алеппо и Идлиб.
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Никита Кротов