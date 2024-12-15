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Американский журнал Newsweek опубликовал свою версию предполагаемого фронта Третьей мировой войны с участием России. Согласно изданию, новым фронтом станет северо-восточный фланг НАТО, включающий границу Финляндии и РФ.
Также на карте значится прохождение фронта по территориям Эстонии, Литвы, Латвии, Швеции и Польши. Его окончание будет у границ Дании с Германией.
Первое столкновение сторон должно случиться между Калининградской областью и Белоруссией. В этом месте проходит Сувалкский коридор на границе между Польшей и Литвой.
Также в издании предвещают боевые действия в Черном и Азовском морях. Силы НАТО столкнутся с серьезным сопротивлением в Абхазии, где Россия имеет большой контингент вооруженных сил.
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Первое столкновение сторон должно случиться между Калининградской областью и Белоруссией. В этом месте проходит Сувалкский коридор на границе между Польшей и Литвой.
Также в издании предвещают боевые действия в Черном и Азовском морях. Силы НАТО столкнутся с серьезным сопротивлением в Абхазии, где Россия имеет большой контингент вооруженных сил.
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Иван Мусатов