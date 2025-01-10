«Международный террорист»: На Украине назвали виновного в гибели людей в Приднестровье

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Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал Владимира Зеленского террористом после сообщений о гибели людей в Приднестровье на фоне энергокризиса.
«Зеленский — международный террорист!» — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Так он отреагировал на сообщения о смерти жителей Приднестровья на фоне энергокризиса.
Напомним, накануне глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что в Приднестровье зафиксированы первые случаи гибели людей, которые пытались согреться дома на фоне энергетического кризиса. Он пояснил, что жители республики на фоне проблем с электроэнергией вынуждены топить печки в домах и оставляют их зажженными на ночь, поэтому возросло число летальных исходов.
28 декабря «Газпром» уведомил российско-молдавскую компанию «Молдовагаз» о том, что с 1 января поставки газа в республику будут приостановлены из-за отказа Кишинёва урегулировать задолженность.
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