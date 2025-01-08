В Приднестровье высказались о возвращении в состав Молдавии

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Приднестровье не будет проситься в Молдавию. Об этом сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в ходе заседания совбеза.
Он предупредил, что у тех кто ожидает, что Приднестровье упадёт на колени и будет проситься в Молдавию, ничего не получится. Их надежды не оправдаются, поскольку в республике проживает народ, который выбрал многонациональный, а не мононациональный путь развития.
Глава Приднестровья отметил, что в настоящее время диалога между Приднестровьем и Молдавией нет. Властями республики были использованы все средства для возобновления диалога на высшем уровне, однако Кишинёв отказался от переговоров.
Красносельский указал на стремительно набирающую обороны гуманитарную катастрофу. Тирасполь пытается сдерживать её, чтобы исключить негативные последствия.
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Глава Приднестровья отметил, что в настоящее время диалога между Приднестровьем и Молдавией нет. Властями республики были использованы все средства для возобновления диалога на высшем уровне, однако Кишинёв отказался от переговоров.
Красносельский указал на стремительно набирающую обороны гуманитарную катастрофу. Тирасполь пытается сдерживать её, чтобы исключить негативные последствия.
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Анастасия Чинкова