В России раскрыли возможные последствия выборов президента в США

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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что выборы президента США могут перерасти в серьезный гражданский конфликт. О возможных последствиях он написал в своем Telegram-канале.
«С учетом того, насколько накалены страсти после покушения на [бывшего президента США Дональда] Трампа и насколько расколота Америка, само ноябрьское голосование может превратиться не в выборы, а в острейший гражданский конфликт», – подчеркнул сенатор.
По его словам, демократы «делают ставку» на действующего главу аппарата Белого дома Джо Байдена, поскольку других подходящих кандидатов нет.
Ранее телеканал CNN сообщил, что демократы больше не видят шансов на переизбрание Байдена на второй срок. Другой источник телеканала в ходе оценки шансов политика на выборах отметил, что «вряд ли сейчас можно найти человека, который без камер скажет, что ему следует остаться».
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