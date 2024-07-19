Семья Байдена обсуждает план по его снятию с выборов

Фото: РИА Новости/Стрингер
Семья президента США Джо Байдена начала обсуждать план по его выходу из президентской гонки. Об этом сообщает NBC.
Отмечается, что в настоящее время члены семьи главы государства обсуждают, как может выглядеть его выход из президентской гонки. Ближайшее окружение Байдена убеждено, что, если 81-летний политик примет решение не баллотироваться на второй срок, то он будет руководствоваться желанием помочь демократам победить Дональда Трампа на выборах.
Источники отмечают, что окружение Байдена очень волнует вопрос влияния предвыборной гонки на здоровье политика, а также на стабильность в США.
В настоящее время заболевший коронавирусом Байден находится в изоляции в своей резиденции в штате Делавер. Однако он планирует вернуться к предвыборным мероприятиям уже на предстоящей неделе.
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Источники отмечают, что окружение Байдена очень волнует вопрос влияния предвыборной гонки на здоровье политика, а также на стабильность в США.
В настоящее время заболевший коронавирусом Байден находится в изоляции в своей резиденции в штате Делавер. Однако он планирует вернуться к предвыборным мероприятиям уже на предстоящей неделе.
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Анастасия Чинкова