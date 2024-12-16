Трамп никогда не предоставит Украине гарантий безопасности США

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп никогда не удовлетворит требования Украины предоставить ей гарантии безопасности США, которые она выдвигает вместо ранее звучавших требований пригласить её в НАТО. Об этом сообщает газета The New York Times.
Издание отмечает, что Трамп стремится не только завершить боевые действия, не взяв на себя ответственность за защиту Украины, но и сократить обязательства США по обеспечению безопасности Европы в целом. Именно поэтому избранный глава государства вряд ли согласится на требования Киева. Также по итогу вступление Украины в НАТО останется несбывшейся мечтой Владимира Зеленского.
По оценкам журналистов, при Трампе американские войска переключат внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион, где будут противодействовать растущему влиянию Китая. В связи с этим Европе придётся взять на себя основное бремя помощи Украине.
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Анастасия Чинкова