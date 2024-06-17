В швейцарском МИДе назвали страну, где может пройти вторая конференция по Украине

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Вторая конференция по Украине пройдет не на территории Европы, РФ должна быть в нее вовлеченной так или иначе. Об этом в эфире радиостанции SRF заявил руководитель департамента международной безопасности швейцарского МИДа Габриэль Люхингер.
«Следующий мирный саммит по Украине не будет проходить в Европе», – сказал глава швейцарской делегации на конференции в Бюргенштоке.
Люхингер считает, что следующая конференция пройдет, предположительно, в Саудовской Аравии. Политик резюмировал, что государства, которые заинтересованы в следующем саммите по вопросу конфликта на Украине, должны сами проявлять инициативу. Швейцария же будет действовать «за кулисами», если ее попросят об этом ключевые страны.
«Кроме того, теперь в том или ином виде должна быть вовлечена Россия», – заключил Люхингер.
Саммит по вопросам Украины проходил 15-16 июня. По итогам страны-участницы мероприятия подписали коммюнике с требованиями к России.
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